CULTURA EMPRENDEDORA
Sanluiseña llegará este lunes a cinco puntos de la provincia para sumar nuevos comercios
El Gobierno de San Luis continuará este lunes 30 de noviembre con el recorrido de los tráilers de Sanluiseña, la aplicación provincial destinada a promover el consumo en comercios locales y fortalecer la economía de cercanía.
Los puestos móviles estarán distribuidos en cinco puntos de atención de la provincia, donde los comerciantes podrán realizar consultas, recibir asesoramiento y completar los trámites necesarios para comenzar a operar en la plataforma.
Dónde estarán los tráilers este lunes
El operativo se desarrollará en los siguientes lugares:
San Luis capital: CAV José Hernández, en Esteban Adaro 1500, y CAV Jardín San Luis, en Franco Pastore 2874.
Villa Mercedes: plaza del barrio 828 Viviendas.
Fortín El Patria: plaza Antonio Nevot.
Saladillo: plaza principal.
La atención será de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00, según el cronograma informado por el Gobierno provincial.
Cómo funciona Sanluiseña y quiénes pueden adherirse
Sanluiseña es una plataforma digital de compras desarrollada por el Ejecutivo provincial para incentivar las ventas en los negocios de cercanía.
A través de esta herramienta, los beneficiarios del programa Mi Primer Emprendimiento recibirán una beca de $250.000, que podrán utilizar para adquirir productos y servicios en los establecimientos adheridos.
El objetivo es que esos recursos permanezcan dentro de la provincia, generen movimiento comercial y beneficien tanto a los negocios como a sus proveedores y distribuidores.
Los comerciantes interesados pueden iniciar su inscripción de manera digital, pero el alta definitiva requiere una validación presencial en los tráilers, donde se verifica la documentación presentada y se brinda asistencia para completar el procedimiento.
Desde el Gobierno destacaron que la incorporación de nuevos establecimientos permitirá ampliar las opciones de compra para los emprendedores y generar mayores oportunidades de venta para el comercio local.