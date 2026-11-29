El Gobierno de San Luis continuará este lunes 30 de noviembre con el recorrido de los tráilers de Sanluiseña, la aplicación provincial destinada a promover el consumo en comercios locales y fortalecer la economía de cercanía.

Los puestos móviles estarán distribuidos en cinco puntos de atención de la provincia, donde los comerciantes podrán realizar consultas, recibir asesoramiento y completar los trámites necesarios para comenzar a operar en la plataforma.

Dónde estarán los tráilers este lunes

El operativo se desarrollará en los siguientes lugares:

San Luis capital: CAV José Hernández, en Esteban Adaro 1500, y CAV Jardín San Luis, en Franco Pastore 2874.

Villa Mercedes: plaza del barrio 828 Viviendas.

Fortín El Patria: plaza Antonio Nevot.

Saladillo: plaza principal.

La atención será de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00, según el cronograma informado por el Gobierno provincial.

Cómo funciona Sanluiseña y quiénes pueden adherirse

Sanluiseña es una plataforma digital de compras desarrollada por el Ejecutivo provincial para incentivar las ventas en los negocios de cercanía.

A través de esta herramienta, los beneficiarios del programa Mi Primer Emprendimiento recibirán una beca de $250.000, que podrán utilizar para adquirir productos y servicios en los establecimientos adheridos.

El objetivo es que esos recursos permanezcan dentro de la provincia, generen movimiento comercial y beneficien tanto a los negocios como a sus proveedores y distribuidores.

Los comerciantes interesados pueden iniciar su inscripción de manera digital, pero el alta definitiva requiere una validación presencial en los tráilers, donde se verifica la documentación presentada y se brinda asistencia para completar el procedimiento.

Desde el Gobierno destacaron que la incorporación de nuevos establecimientos permitirá ampliar las opciones de compra para los emprendedores y generar mayores oportunidades de venta para el comercio local.