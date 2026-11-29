Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de gusano marino en las profundidades de la Antártida y decidió bautizarla Bathyadmetella dollypartonae, en homenaje a la reconocida cantante estadounidense Dolly Parton.

El diminuto animal, de apenas 14 milímetros de longitud, fue encontrado en el mar de Amundsen, frente a la costa occidental del continente antártico, a unos 1.020 metros de profundidad.

La investigación estuvo a cargo de especialistas del Museo de Historia Natural de Londres y de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y sus resultados fueron publicados en la revista científica Taxonomy.

¿Por qué lo llamaron Dolly Parton?

La elección del nombre tiene una explicación particular. El gusano posee largos apéndices que recordaron a los investigadores la característica cabellera rubia de la artista.

Además de esa semejanza, los científicos quisieron reconocer el trabajo solidario y filantrópico de Parton, fallecida en agosto de 2026.

La especie pertenece al grupo de los denominados gusanos escama, animales marinos que presentan pequeñas placas protectoras sobre su cuerpo.

Otro detalle llamativo es que, según los registros originales, el gusano tenía una coloración púrpura cuando fue recolectado, aunque ese tono desapareció durante su conservación en alcohol.

Un hallazgo que permaneció casi 18 años sin identificar

Los ejemplares fueron recolectados en 2008 durante una expedición del Servicio Antártico Británico, pero recién ahora pudieron ser identificados y clasificados formalmente.

Para determinar que se trataba de una especie diferente, los investigadores combinaron observaciones de sus características físicas con estudios genéticos.

El descubrimiento representa un avance en el conocimiento de la biodiversidad del océano Antártico, una región donde todavía existen numerosas especies poco estudiadas.

Los especialistas destacaron que identificar estos organismos resulta fundamental para comprender cómo los cambios ambientales y el calentamiento global pueden afectar los ecosistemas marinos.

Además, anticiparon que nuevas expediciones podrían permitir observar ejemplares vivos y conocer mejor sus características.