Poggi abrió la segunda jornada del Congreso Internacional de Educación con la IA como eje

El gobernador Claudio Poggi dio inicio este sábado a la segunda jornada del Congreso Internacional de Educación, que tiene como eje el uso de la inteligencia artificial (IA) en las aulas y los desafíos que plantea para el futuro de la enseñanza.

La actividad se desarrolla en el Centro de Convenciones de La Punta y reúne a docentes, directivos y especialistas de distintos países. Durante la apertura, Poggi destacó la participación de los educadores y el valor de compartir experiencias y perspectivas sobre una tecnología que transforma las prácticas educativas.

Según informó el Mandatario, durante la primera jornada participaron 1.800 docentes y directivos por la mañana y otros 1.800 por la tarde. Para este sábado se esperaba una convocatoria similar, distribuida en cuatro bloques independientes.

El encuentro forma parte de una agenda de formación que la Provincia impulsa durante el Año de la Educación y complementa la diplomatura en Inteligencia Artificial, Enseñanza e Innovación que se desarrolla junto con la Universidad Austral.

En ese marco, Poggi agradeció la presencia de Jaime Saavedra, director del Banco Mundial para el área de Desarrollo Humano en América Latina y el Caribe, y resaltó la posibilidad de conocer diferentes enfoques sobre la aplicación de la IA a la pedagogía.

La apertura incluyó la proyección de un video generado con inteligencia artificial en el que Domingo Faustino Sarmiento, Berta Vidal de Battini y Dora Ochoa de Masramón reflexionan sobre la evolución de la enseñanza.

Por su parte, Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey para América Latina, destacó que el congreso esté dirigido a los propios docentes. Señaló que el objetivo es incorporar sus experiencias y voces al debate educativo, que muchas veces se desarrolla principalmente entre especialistas e investigadores.

Una agenda centrada en el futuro de la enseñanza

La programación de la segunda jornada incluye conferencias y espacios simultáneos para analizar cómo la inteligencia artificial puede influir en la creatividad, el aprendizaje y la formación de los estudiantes.

Entre las exposiciones previstas se encuentran “Comprender la IA para repensar la educación”, a cargo de Punya Mishra, especialista de la Brookings Institution, y “¿Qué nos revela la IA sobre lo humano en la educación?”, que estará a cargo de Gustavo Riesgo, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y del programa PaideIA.

También se desarrollan talleres sobre emociones, virtudes y carácter en la escuela, un laboratorio para trabajar el desarrollo del carácter en la cultura escolar y un panel sobre los límites entre la inteligencia humana y la artificial.

El congreso busca abrir un espacio de intercambio sobre cómo incorporar estas herramientas sin perder de vista el papel de los educadores. La discusión apunta a que la tecnología contribuya a fortalecer la enseñanza y que su utilización en las aulas esté acompañada por criterios pedagógicos, responsabilidad y una perspectiva centrada en las personas.