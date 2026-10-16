San Luis reúne a más de 6.000 docentes en su primer Congreso Internacional de Educación

San Luis se convirtió este viernes 16 de octubre en escenario de un encuentro educativo de alcance internacional. Más de 6.000 docentes se inscribieron para participar del primer Congreso Internacional de Educación “San Luis, cuna de maestros”, una propuesta que reúne a especialistas de distintos países para debatir sobre el futuro de la enseñanza y la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas.

La actividad se desarrolla en el Centro de Convenciones de La Punta y continuará durante el sábado 17, con conferencias magistrales, paneles de debate, talleres y espacios de intercambio de experiencias.

Organizado por el Gobierno provincial junto con la Fundación Varkey, el congreso constituye una de las principales actividades del Año de la Educación 2026, declarado en conmemoración del bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro.

La propuesta busca acercar a los educadores de San Luis herramientas y conocimientos para afrontar los cambios que están transformando las formas de enseñar y aprender.

La inteligencia artificial, en el centro del debate educativo

El eje principal del congreso es la aplicación de la inteligencia artificial a la pedagogía, un tema que plantea nuevos desafíos para docentes, directivos y estudiantes.

Durante las dos jornadas se analizará cómo utilizar estas tecnologías para planificar clases, elaborar materiales, diseñar actividades, evaluar aprendizajes y acompañar las trayectorias escolares.

También se abordarán cuestiones vinculadas con el liderazgo institucional, el uso responsable de la tecnología y la necesidad de preservar el papel del docente como protagonista del proceso educativo.

La agenda está organizada en cuatro grandes bloques temáticos:

IA+ Enseñar y aprender: herramientas tecnológicas para mejorar la planificación, la evaluación y las prácticas de enseñanza.

IA+ Liderar el aula y la escuela: estrategias para fortalecer la gestión educativa y acompañar a los equipos docentes.

IA+ El sentido de educar: reflexiones sobre el rol de los educadores, la formación humana y los valores en la era digital.

IA+ Futuros posibles: análisis de las transformaciones que podrían experimentar las escuelas y los aprendizajes durante los próximos años.

Cada bloque combina exposiciones de especialistas con propuestas de formación y participación docente.

Especialistas de distintos países participan del encuentro

El congreso cuenta con la participación de referentes nacionales e internacionales vinculados con la investigación, la innovación pedagógica y el desarrollo de tecnologías educativas.

Entre los expositores anunciados se encuentran Jaime Saavedra, exministro de Educación de Perú y referente del Banco Mundial; Mariano Narodowski, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella; y Kip Glazer, directora escolar en Silicon Valley y especialista en inteligencia artificial aplicada a la educación.

También forman parte de la programación Débora Garófalo, docente brasileña reconocida internacionalmente por sus proyectos de robótica educativa; Punya Mishra, investigador de la Universidad Estatal de Arizona; y Ángela Olazarán, joven mexicana distinguida con el Global Student Prize 2024.

La agenda incluye, además, especialistas de Chile, Reino Unido, México, Brasil, Estados Unidos y Argentina.

La participación de estos referentes permitirá conocer experiencias desarrolladas en otros sistemas educativos y analizar cuáles podrían adaptarse a las necesidades de las escuelas de San Luis.

Poggi inauguró el congreso y pidió aprovechar la capacitación

El gobernador Claudio Poggi encabezó la apertura oficial del encuentro y dio la bienvenida a los docentes, directivos y especialistas.

Durante su discurso, invitó a los participantes a aprovechar las exposiciones, realizar consultas e incorporar conocimientos que puedan trasladar a sus instituciones.

El mandatario sostuvo que la inteligencia artificial debe utilizarse como una herramienta para fortalecer la tarea educativa, sin desplazar el papel de los docentes en las aulas.

También vinculó el congreso con la Diplomatura en Inteligencia Artificial, Enseñanza e Innovación que el Gobierno provincial desarrolla junto con la Universidad Austral.

Según detalló, la primera cohorte de esa formación reunió a 4.750 docentes y directivos, mientras que otros 5.000 cursan actualmente una segunda etapa. Además, adelantó que se prevé abrir una tercera cohorte durante el primer semestre de 2027.

Las primeras exposiciones abordaron el futuro de la enseñanza

La jornada inaugural comenzó con una charla sobre cómo enseñar y aprender frente a un futuro marcado por transformaciones tecnológicas difíciles de anticipar.

Entre los participantes estuvieron Jaime Saavedra, referente del Banco Mundial, y Agustín Porres, director regional para América Latina de la Fundación Varkey.

El intercambio abordó las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial, con especial atención a sus aplicaciones prácticas en la planificación de clases, la elaboración de consignas, la evaluación y la personalización de los aprendizajes. <Cite refs={["turn342540search0","turn342540news11"]}/>

El congreso continuará este sábado en La Punta

La segunda jornada estará dedicada a reflexionar sobre el sentido de educar en la era de la inteligencia artificial y las capacidades que necesitarán desarrollar los estudiantes en los próximos años.

La participación es gratuita y la propuesta otorga puntaje docente conforme a la normativa provincial. Los asistentes deberán acreditar su participación según las condiciones establecidas por la organización.

Con esta primera edición, San Luis reúne durante dos días a educadores y especialistas para intercambiar experiencias sobre una transformación tecnológica que ya plantea nuevos desafíos a las escuelas.

El objetivo de los organizadores es que los conocimientos compartidos durante el encuentro puedan convertirse en herramientas concretas para mejorar las prácticas de enseñanza en toda la provincia.