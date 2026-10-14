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ALIVIO FISCAL

San Luis lanzó un plan para regularizar deudas con descuentos y hasta 36 cuotas

El Gobierno provincial habilitó un régimen especial de facilidades de pago para todos los contribuyentes. Ofrece un 10% de descuento por cancelación de contado, tres cuotas sin intereses de financiación y planes de hasta 36 pagos con importantes reducciones de intereses.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Provincial

El Gobierno de San Luis puso en marcha un nuevo régimen de facilidades de pago para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas con descuentos, financiación y reducción de intereses. La medida contempla distintas alternativas según la capacidad de pago de cada persona o empresa.

La iniciativa fue reglamentada por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) mediante la Resolución General N° 020-DPIP-MHIP-2026 y forma parte del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), establecido por la Ley N° VIII-1210-2026.

El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes y ofrecer condiciones más favorables a quienes necesitan ponerse al día con el fisco provincial.

Cuáles son los descuentos y las opciones de pago

El nuevo régimen establece tres alternativas principales para regularizar las deudas:

 

Pago de contado

10% de descuento

Para quienes cancelen la deuda en un único pago. La reducción tiene como límite el capital adeudado.

 
 

Plan de tres cuotas

Sin anticipo ni intereses

No se exige un pago inicial ni se aplican intereses de financiación.

 
 

Financiación extendida

Hasta 36 cuotas

Con reducciones de hasta el 70% en los intereses de financiación, según la cantidad de cuotas elegida.

De esta manera, los contribuyentes podrán optar por una cancelación inmediata con descuento o distribuir los pagos durante un período más prolongado.

El porcentaje de reducción de intereses en los planes financiados dependerá de las condiciones y de la cantidad de cuotas seleccionadas.

A quiénes alcanza el nuevo régimen

Según informó oficialmente la Provincia, el plan está destinado a todos los contribuyentes, sin establecer en el anuncio una limitación a un sector económico determinado.

Esto permite que personas y empresas con obligaciones pendientes ante el organismo recaudador provincial puedan consultar las alternativas disponibles para regularizar su situación.

La medida forma parte de la sección de Alivio Fiscal del RIPEE, una legislación impulsada por el Ejecutivo provincial que incorpora incentivos tributarios y herramientas para promover la actividad económica y el empleo.

El régimen especial busca facilitar la regularización de obligaciones y mejorar las condiciones de cumplimiento, especialmente para quienes necesitan financiar sus pagos.

Cómo consultar las condiciones para acceder al beneficio

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos informó que los interesados podrán conocer los requisitos y las condiciones del programa mediante su sitio web oficial.

Para hacerlo, deberán ingresar a la página de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y buscar la sección “Normativa – Resoluciones”, donde se encuentra la Resolución General N° 020-DPIP-MHIP-2026.

Allí podrán consultar los alcances del régimen, las condiciones de adhesión y los detalles correspondientes a las distintas modalidades de pago.

El anuncio oficial no precisó una fecha límite de adhesión ni el procedimiento completo para solicitar el plan, por lo que esos aspectos deberán verificarse en la reglamentación.

Con esta medida, San Luis ofrece una nueva posibilidad de regularizar deudas mediante descuentos por pago inmediato o financiación de hasta tres años, con condiciones diferenciadas según la alternativa elegida.

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