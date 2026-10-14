ALIVIO FISCAL
San Luis lanzó un plan para regularizar deudas con descuentos y hasta 36 cuotas
El Gobierno de San Luis puso en marcha un nuevo régimen de facilidades de pago para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas con descuentos, financiación y reducción de intereses. La medida contempla distintas alternativas según la capacidad de pago de cada persona o empresa.
La iniciativa fue reglamentada por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) mediante la Resolución General N° 020-DPIP-MHIP-2026 y forma parte del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), establecido por la Ley N° VIII-1210-2026.
El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes y ofrecer condiciones más favorables a quienes necesitan ponerse al día con el fisco provincial.
El nuevo régimen establece tres alternativas principales para regularizar las deudas:
Pago de contado
10% de descuento
Para quienes cancelen la deuda en un único pago. La reducción tiene como límite el capital adeudado.
Plan de tres cuotas
Sin anticipo ni intereses
No se exige un pago inicial ni se aplican intereses de financiación.
Financiación extendida
Hasta 36 cuotas
Con reducciones de hasta el 70% en los intereses de financiación, según la cantidad de cuotas elegida.
De esta manera, los contribuyentes podrán optar por una cancelación inmediata con descuento o distribuir los pagos durante un período más prolongado.
El porcentaje de reducción de intereses en los planes financiados dependerá de las condiciones y de la cantidad de cuotas seleccionadas.
A quiénes alcanza el nuevo régimen
Según informó oficialmente la Provincia, el plan está destinado a todos los contribuyentes, sin establecer en el anuncio una limitación a un sector económico determinado.
Esto permite que personas y empresas con obligaciones pendientes ante el organismo recaudador provincial puedan consultar las alternativas disponibles para regularizar su situación.
La medida forma parte de la sección de Alivio Fiscal del RIPEE, una legislación impulsada por el Ejecutivo provincial que incorpora incentivos tributarios y herramientas para promover la actividad económica y el empleo.
El régimen especial busca facilitar la regularización de obligaciones y mejorar las condiciones de cumplimiento, especialmente para quienes necesitan financiar sus pagos.
Cómo consultar las condiciones para acceder al beneficio
La Dirección Provincial de Ingresos Públicos informó que los interesados podrán conocer los requisitos y las condiciones del programa mediante su sitio web oficial.
Para hacerlo, deberán ingresar a la página de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y buscar la sección “Normativa – Resoluciones”, donde se encuentra la Resolución General N° 020-DPIP-MHIP-2026.
Allí podrán consultar los alcances del régimen, las condiciones de adhesión y los detalles correspondientes a las distintas modalidades de pago.
El anuncio oficial no precisó una fecha límite de adhesión ni el procedimiento completo para solicitar el plan, por lo que esos aspectos deberán verificarse en la reglamentación.
Con esta medida, San Luis ofrece una nueva posibilidad de regularizar deudas mediante descuentos por pago inmediato o financiación de hasta tres años, con condiciones diferenciadas según la alternativa elegida.