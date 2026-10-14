San Luis lanzó un plan para regularizar deudas con descuentos y hasta 36 cuotas

No se exige un pago inicial ni se aplican intereses de financiación.

Financiación extendida Hasta 36 cuotas Con reducciones de hasta el 70% en los intereses de financiación, según la cantidad de cuotas elegida.

De esta manera, los contribuyentes podrán optar por una cancelación inmediata con descuento o distribuir los pagos durante un período más prolongado.

El porcentaje de reducción de intereses en los planes financiados dependerá de las condiciones y de la cantidad de cuotas seleccionadas.

A quiénes alcanza el nuevo régimen

Según informó oficialmente la Provincia, el plan está destinado a todos los contribuyentes, sin establecer en el anuncio una limitación a un sector económico determinado.

Esto permite que personas y empresas con obligaciones pendientes ante el organismo recaudador provincial puedan consultar las alternativas disponibles para regularizar su situación.

La medida forma parte de la sección de Alivio Fiscal del RIPEE, una legislación impulsada por el Ejecutivo provincial que incorpora incentivos tributarios y herramientas para promover la actividad económica y el empleo.

El régimen especial busca facilitar la regularización de obligaciones y mejorar las condiciones de cumplimiento, especialmente para quienes necesitan financiar sus pagos.

Cómo consultar las condiciones para acceder al beneficio

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos informó que los interesados podrán conocer los requisitos y las condiciones del programa mediante su sitio web oficial.

Para hacerlo, deberán ingresar a la página de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y buscar la sección “Normativa – Resoluciones”, donde se encuentra la Resolución General N° 020-DPIP-MHIP-2026.

Allí podrán consultar los alcances del régimen, las condiciones de adhesión y los detalles correspondientes a las distintas modalidades de pago.

El anuncio oficial no precisó una fecha límite de adhesión ni el procedimiento completo para solicitar el plan, por lo que esos aspectos deberán verificarse en la reglamentación.

Con esta medida, San Luis ofrece una nueva posibilidad de regularizar deudas mediante descuentos por pago inmediato o financiación de hasta tres años, con condiciones diferenciadas según la alternativa elegida.