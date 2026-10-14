ELECCIONES 2027
Milei busca acuerdos con gobernadores para 2027 y analiza ocho listas conjuntas
El Gobierno de Javier Milei comenzó a delinear su estrategia electoral para 2027 y evalúa conformar ocho listas conjuntas con gobernadores y dirigentes provinciales, con el objetivo de ampliar la presencia territorial de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Según trascendió desde la Casa Rosada, cuatro de esos posibles acuerdos se encuentran avanzados, mientras que los restantes están en una etapa inicial de conversaciones. La decisión del oficialismo es negociar con cada mandatario por separado, debido a las diferencias políticas y electorales que existen entre las provincias.
La estrategia apunta a fortalecer el armado nacional del espacio libertario y construir acuerdos que acompañen una eventual candidatura de Milei a la reelección. Sin embargo, todavía no hay alianzas definitivas y las negociaciones continúan abiertas.
Los cuatro gobernadores con los acuerdos más avanzados
En el primer grupo aparecen los mandatarios con los que el Gobierno nacional mantiene las conversaciones más encaminadas:
Alfredo Cornejo, de Mendoza.
Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.
Leandro Zdero, de Chaco.
Juan Pablo Valdés, de Corrientes.
Los tres primeros distritos cuentan con antecedentes de negociaciones electorales con La Libertad Avanza durante los comicios legislativos de 2025, lo que facilita la posibilidad de nuevos entendimientos.
En Corrientes, la situación presenta una particularidad: la provincia no elegirá gobernador en 2027, por lo que las conversaciones se concentran en la articulación electoral para otros cargos.
La intención es que los acuerdos contemplen las necesidades políticas de cada territorio y permitan a los gobernadores mantener parte de su identidad partidaria.
San Juan y otros tres distritos están en una segunda etapa de negociaciones
La Casa Rosada también mantiene conversaciones con otros cuatro dirigentes, aunque las posibilidades de conformar listas conjuntas todavía son preliminares.
En este grupo se encuentran Marcelo Orrego, de San Juan; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Para el oficialismo, estos distritos representan oportunidades de ampliar los acuerdos políticos, aunque las negociaciones deberán resolver diferencias sobre candidaturas, distribución de espacios y condiciones electorales.
El caso de San Juan adquiere relevancia dentro de Cuyo, ya que Orrego mantiene canales de diálogo con la administración nacional, pero aún no existe una definición sobre una eventual alianza para 2027.
Según informó Noticias Argentinas, la posibilidad de compartir listas dependerá de la evolución de las conversaciones y de las condiciones que establezca cada fuerza provincial.
No todos los entendimientos que analiza la Casa Rosada contemplan una alianza electoral formal.
En otros distritos, el Gobierno considera la posibilidad de una competencia acordada, un esquema en el que La Libertad Avanza y los espacios provinciales presentarían candidatos propios, sin necesariamente romper sus vínculos políticos.
Entre los mandatarios incluidos en estas conversaciones aparecen Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
El objetivo de este esquema sería permitir que cada fuerza conserve su electorado y su identidad política, especialmente en provincias donde los gobernadores consideran que una alianza directa con el oficialismo nacional podría afectar sus resultados.
Las conversaciones, de todos modos, no garantizan que estos acuerdos se concreten.
Córdoba y las provincias peronistas, fuera de los acuerdos previstos
En el mapa electoral que analiza el Gobierno aparecen otros distritos donde, por el momento, se proyecta una competencia abierta.
Uno de ellos es Córdoba, donde el vínculo político con el gobernador Martín Llaryora mantiene diferencias que dificultan un entendimiento electoral.
La misma perspectiva se plantea para las provincias gobernadas por el peronismo, entre ellas Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego.
En Salta, mientras tanto, la situación de Gustavo Sáenz permanece condicionada por la discusión judicial sobre una eventual candidatura a un tercer mandato, debido a los límites establecidos por la reforma constitucional provincial de 2021.