Milei busca acuerdos con gobernadores para 2027 y analiza ocho listas conjuntas

Los cuatro gobernadores con los acuerdos más avanzados

En el primer grupo aparecen los mandatarios con los que el Gobierno nacional mantiene las conversaciones más encaminadas:

Alfredo Cornejo, de Mendoza.

Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.

Leandro Zdero, de Chaco.

Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

Los tres primeros distritos cuentan con antecedentes de negociaciones electorales con La Libertad Avanza durante los comicios legislativos de 2025, lo que facilita la posibilidad de nuevos entendimientos.

En Corrientes, la situación presenta una particularidad: la provincia no elegirá gobernador en 2027, por lo que las conversaciones se concentran en la articulación electoral para otros cargos.

La intención es que los acuerdos contemplen las necesidades políticas de cada territorio y permitan a los gobernadores mantener parte de su identidad partidaria.

San Juan y otros tres distritos están en una segunda etapa de negociaciones

La Casa Rosada también mantiene conversaciones con otros cuatro dirigentes, aunque las posibilidades de conformar listas conjuntas todavía son preliminares.

En este grupo se encuentran Marcelo Orrego, de San Juan; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para el oficialismo, estos distritos representan oportunidades de ampliar los acuerdos políticos, aunque las negociaciones deberán resolver diferencias sobre candidaturas, distribución de espacios y condiciones electorales.

El caso de San Juan adquiere relevancia dentro de Cuyo, ya que Orrego mantiene canales de diálogo con la administración nacional, pero aún no existe una definición sobre una eventual alianza para 2027.

Según informó Noticias Argentinas, la posibilidad de compartir listas dependerá de la evolución de las conversaciones y de las condiciones que establezca cada fuerza provincial.