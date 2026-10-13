El turismo dejó más de $2.000 millones en San Luis durante el fin de semana largo

El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural dejó un balance positivo para el turismo de San Luis. Entre el 10 y el 12 de octubre, la actividad generó un impacto económico estimado en $2.066 millones, con una ocupación promedio del 72% en los alojamientos de la provincia.

Los datos surgen del relevamiento del Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo y Cultura, que registró una mejora en los niveles de ocupación respecto de los dos años anteriores.

El resultado representa un crecimiento de siete puntos porcentuales frente a 2025, cuando la ocupación había alcanzado el 65%. También supera el 67,14% registrado durante el mismo período de 2024.

El movimiento benefició a distintos destinos turísticos y estuvo acompañado por una agenda de actividades culturales, deportivas y musicales que convocaron a visitantes de otras provincias.