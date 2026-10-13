TURISMO PROVINCIAL
El turismo dejó más de $2.000 millones en San Luis durante el fin de semana largo
El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural dejó un balance positivo para el turismo de San Luis. Entre el 10 y el 12 de octubre, la actividad generó un impacto económico estimado en $2.066 millones, con una ocupación promedio del 72% en los alojamientos de la provincia.
Los datos surgen del relevamiento del Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo y Cultura, que registró una mejora en los niveles de ocupación respecto de los dos años anteriores.
El resultado representa un crecimiento de siete puntos porcentuales frente a 2025, cuando la ocupación había alcanzado el 65%. También supera el 67,14% registrado durante el mismo período de 2024.
El movimiento benefició a distintos destinos turísticos y estuvo acompañado por una agenda de actividades culturales, deportivas y musicales que convocaron a visitantes de otras provincias.
El gasto promedio informado fue de $90.440 diarios por persona, una cifra que permite dimensionar el movimiento económico generado por los visitantes.
El impacto se relaciona con la actividad de alojamientos, establecimientos gastronómicos, servicios turísticos y comercios vinculados con la llegada de viajeros.
Sin embargo, el relevamiento no presenta una comparación del gasto real respecto de 2025, por lo que el crecimiento comprobado corresponde a los niveles de ocupación.
Balde y San Jerónimo tuvieron ocupación plena
La demanda turística mostró diferencias entre localidades, con algunos destinos que alcanzaron su capacidad máxima de alojamiento.
Balde y San Jerónimo encabezaron el relevamiento con el 100% de ocupación, mientras que Potrero de los Funes llegó al 92%.
La Carolina y Cortaderas también se destacaron, con el 90% de sus plazas ocupadas.
Ocupación
Balde
100%
San Jerónimo
100%
Potrero de los Funes
92%
La Carolina
90%
Cortaderas
90%
La Punta
84%
Villa Larca
80%
Juana Koslay
78%
El Trapiche
70%
Villa de Merlo
63%
Ciudad de San Luis
60%
Los porcentajes fueron aportados por los municipios y reflejan la diversidad de destinos elegidos durante el feriado.
El desempeño de localidades como Balde y San Jerónimo también puso de manifiesto el interés por propuestas vinculadas con el turismo termal y el descanso, mientras que las sierras y los espacios naturales continuaron entre las alternativas para las escapadas cortas.
De dónde llegaron los turistas
Buenos Aires fue el principal lugar de procedencia de los visitantes, con el 45% del total. También se registró la llegada de turistas de Mendoza, Córdoba y Santa Fe.
El automóvil particular fue el medio de transporte predominante: el 98% de los visitantes utilizó esa modalidad para llegar a la provincia.
En cuanto a la composición de los grupos turísticos, las familias representaron el 40%, seguidas por los grupos de amigos, con el 35%, y las parejas, con el 25%.
Estos datos muestran el peso de las escapadas familiares y de cercanía, favorecidas por la ubicación geográfica de San Luis y su conectividad con distintos puntos del país.