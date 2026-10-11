Poggi presentará en Villa Mercedes créditos de hasta $8 millones para emprendedores

El gobernador Claudio Poggi presentará este lunes 12 de octubre en Villa Mercedes la tercera edición de los programas “Mi Próximo Paso” y “Mi Primer Emprendimiento”, dos herramientas destinadas a promover la actividad privada mediante créditos de hasta $8 millones y acompañamiento técnico para desarrollar proyectos productivos.

La actividad se realizará a las 18:00 en la Nave Técnica de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) y estará abierta a emprendedores, comerciantes, productores, artesanos, gastronómicos y vecinos de Villa Mercedes y del departamento Pedernera interesados en iniciar o ampliar una actividad económica.

La nueva convocatoria incorpora un incremento del 100% en los montos de financiamiento respecto de la edición anterior. “Mi Próximo Paso” permitirá acceder a préstamos de hasta $8 millones para negocios en funcionamiento, mientras que “Mi Primer Emprendimiento” ofrecerá hasta $3 millones para quienes buscan comenzar una actividad.

Los detalles del encuentro fueron anunciados durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Maximiliano Frontera, el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, y el rector de la UPrO, Rudy Cámera.

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