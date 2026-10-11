DESARROLLO PRODUCTIVO
Poggi presentará en Villa Mercedes créditos de hasta $8 millones para emprendedores
El gobernador Claudio Poggi presentará este lunes 12 de octubre en Villa Mercedes la tercera edición de los programas “Mi Próximo Paso” y “Mi Primer Emprendimiento”, dos herramientas destinadas a promover la actividad privada mediante créditos de hasta $8 millones y acompañamiento técnico para desarrollar proyectos productivos.
La actividad se realizará a las 18:00 en la Nave Técnica de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) y estará abierta a emprendedores, comerciantes, productores, artesanos, gastronómicos y vecinos de Villa Mercedes y del departamento Pedernera interesados en iniciar o ampliar una actividad económica.
La nueva convocatoria incorpora un incremento del 100% en los montos de financiamiento respecto de la edición anterior. “Mi Próximo Paso” permitirá acceder a préstamos de hasta $8 millones para negocios en funcionamiento, mientras que “Mi Primer Emprendimiento” ofrecerá hasta $3 millones para quienes buscan comenzar una actividad.
Los detalles del encuentro fueron anunciados durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Maximiliano Frontera, el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, y el rector de la UPrO, Rudy Cámera.
Las dos líneas contemplan una tasa de interés anual del 17%, con un plazo total de devolución de 42 meses, que incluye seis meses de gracia y el pago posterior de 36 cuotas iguales en pesos.
En el caso de “Mi Próximo Paso”, los préstamos de hasta $3 millones tendrán garantía a sola firma, mientras que los montos superiores requerirán un garante solidario.
Para participar, los proyectos deberán estar integrados por dos socios mayores de 18 años, con una residencia mínima de dos años en San Luis. Quienes aspiren a ampliar un emprendimiento deberán cumplir, además, requisitos de formalización ante los organismos tributarios correspondientes.
El financiamiento podrá destinarse a equipamiento, maquinarias, tecnología, mejoras edilicias y otras inversiones vinculadas con el desarrollo de la actividad.
El ministro Trombotto explicó que los programas no se limitan al otorgamiento de créditos, sino que incorporan capacitación, mentorías, asistencia técnica y seguimiento para mejorar las posibilidades de consolidación de los emprendimientos.
La formación estará diferenciada según las necesidades de los participantes. Quienes ya tengan un negocio recibirán herramientas para ampliar su capacidad productiva, mientras que los nuevos emprendedores serán acompañados en la elaboración y puesta en marcha de sus proyectos.
Durante la presentación del lunes se instalarán mesas de asesoramiento del municipio, el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable y la UPrO. Los interesados podrán consultar los requisitos y recibir orientación para completar la inscripción.
Por su parte, Frontera destacó la importancia de estas herramientas para la economía de Villa Mercedes y señaló que alrededor del 80% de la actividad económica de la ciudad corresponde al sector privado.
El intendente sostuvo que los programas permitirán fortalecer emprendimientos que ya funcionan y generar oportunidades para quienes buscan iniciar un negocio.
Cómo participar del lanzamiento y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse
Las inscripciones para la tercera edición permanecerán abiertas hasta el 28 de octubre mediante la plataforma oficial del Gobierno provincial.
La etapa de capacitación comenzará el 31 de octubre y se extenderá hasta enero de 2027. Posteriormente, los participantes deberán presentar sus planes de negocios para su evaluación y eventual aprobación del financiamiento.
El rector Rudy Cámera solicitó respetar esos accesos para evitar inconvenientes en la calle Bélgica, utilizada como corredor sanitario.
Con esta presentación, el Gobierno provincial busca acercar las herramientas de financiamiento y formación a los emprendedores de Villa Mercedes y de las localidades del departamento Pedernera, con el objetivo de fortalecer la producción, ampliar los negocios existentes y generar nuevas oportunidades de trabajo.