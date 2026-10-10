Producción
Poggi participó de la apertura de la 79ª Expo Rural de San Luis
El gobernador Claudio Poggi participó de la inauguración de la 79ª Exposición Rural San Luis Agroganadera, Comercial e Industrial, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de la capital provincial.
La muestra, que se extiende del 8 al 11 de octubre, convoca a productores locales y de otras provincias, empresas y emprendedores vinculados con distintas actividades de la economía regional.
Durante las jornadas, los visitantes pueden recorrer espacios ganaderos, comerciales e industriales, además de conocer ejemplares de genética bovina, ovina, caprina y porcina. Esta edición también incorpora al circuito de razas bovinas al Brangus y cuenta con la participación del Ateneo Juvenil.
La exposición constituye un punto de encuentro para el sector agropecuario y comercial, con actividades orientadas a mostrar la producción, intercambiar experiencias y generar vínculos entre los distintos actores de la economía provincial.
La agenda incluye, además, la 23ª Exposición de Granja, que complementa la propuesta con exhibiciones y actividades vinculadas con la producción animal.
La Expo Rural continuará hasta el domingo 11 de octubre en el predio de la Sociedad Rural San Luis.