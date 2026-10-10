Poggi participó de la apertura de la 79ª Expo Rural de San Luis

El gobernador Claudio Poggi participó de la inauguración de la 79ª Exposición Rural San Luis Agroganadera, Comercial e Industrial, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de la capital provincial.

La muestra, que se extiende del 8 al 11 de octubre, convoca a productores locales y de otras provincias, empresas y emprendedores vinculados con distintas actividades de la economía regional.

Durante las jornadas, los visitantes pueden recorrer espacios ganaderos, comerciales e industriales, además de conocer ejemplares de genética bovina, ovina, caprina y porcina. Esta edición también incorpora al circuito de razas bovinas al Brangus y cuenta con la participación del Ateneo Juvenil.

La exposición constituye un punto de encuentro para el sector agropecuario y comercial, con actividades orientadas a mostrar la producción, intercambiar experiencias y generar vínculos entre los distintos actores de la economía provincial.

La agenda incluye, además, la 23ª Exposición de Granja, que complementa la propuesta con exhibiciones y actividades vinculadas con la producción animal.

La Expo Rural continuará hasta el domingo 11 de octubre en el predio de la Sociedad Rural San Luis.