Otra devastadora inundación en Nepal arrasó viviendas y puentes y dejó cinco desaparecidos

Nepal volvió a enfrentar este domingo 11 de octubre una devastadora inundación que arrasó viviendas, destruyó puentes y dejó al menos cinco personas desaparecidas. La crecida repentina del río Budhi Gandaki golpeó varias localidades montañosas del centro-norte del país y obligó a evacuar de urgencia a cientos de habitantes.

El fenómeno se registró durante la madrugada en el distrito de Gorkha, donde el avance del agua provocó importantes destrozos en pequeñas comunidades ubicadas a orillas del río.

Según los primeros relevamientos, alrededor de 40 viviendas resultaron destruidas o dañadas, mientras que varios puentes quedaron afectados y se registraron daños en instalaciones vinculadas con un proyecto hidroeléctrico.

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