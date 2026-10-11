Una familia argentina esconde una escultura que podría ser de Miguel Ángel y valer US$450 millones

Una investigación que comenzó hace más de 30 años

La historia tomó relevancia a principios de la década de 1990, cuando el historiador del arte Ángel Osvaldo Nessi, entonces director del Museo de Bellas Artes de La Plata, comenzó a estudiar la escultura.

Después de varios años de análisis, en 1997 sostuvo que la pieza había sido realizada por Miguel Ángel durante su etapa juvenil.

La hipótesis despertó interés por la posibilidad de que se tratara de una obra perdida del maestro italiano, autor del David y La Piedad.

Según la reconstrucción histórica, la escultura habría llegado al Río de la Plata durante el siglo XVIII y permanecido desde entonces en manos de la misma familia, transmitida de generación en generación.

Sin embargo, la difusión pública de su existencia estuvo acompañada de episodios que llevaron a sus propietarios a retirarla de la exposición pública.

Allanamientos, una denuncia y una investigación judicial

En abril de 1995, una denuncia presentada a partir de información de la Policía Federal señalaba que presuntos enviados no oficiales del Vaticano intentaban recuperar la escultura.

La versión sostenía que la pieza habría sido robada de la Capilla Sixtina siglos atrás e ingresada ilegalmente a la Argentina. Se trataba de una denuncia cuya veracidad no llegó a acreditarse.

La causa quedó a cargo del juez en lo Penal Económico Julio Cruciani, quien ordenó una serie de medidas para investigar el origen de la obra.

El 3 de mayo de 1995 se realizaron allanamientos en la vivienda de la familia y en la de un vecino, con participación de la Policía Federal y agentes de la entonces SIDE. Sin embargo, la escultura no fue encontrada.

Finalmente, el 23 de mayo de ese año, la Justicia desestimó la denuncia por considerar que los hechos investigados no constituían delito y archivó el expediente.

Desde entonces, la familia decidió mantener la pieza fuera de la vista pública.