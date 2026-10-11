San Luis tendrá un domingo fresco y con lluvias, y se esperan tormentas fuertes para la semana

El buen tiempo no acompañará a los puntanos durante este domingo 11 de octubre. La ciudad de San Luis tendrá una jornada fresca, mayormente nublada y con probabilidades de lluvias, en el comienzo de varios días de inestabilidad que podrían incluir tormentas de fuerte intensidad.

Según el pronóstico actualizado, la temperatura mínima se ubicará en los 11°C y la máxima alcanzará los 17°C, con una probabilidad de precipitaciones del 60% durante el día.

Las lluvias podrían presentarse principalmente entre las 15:00 y las 17:00, mientras que hacia la noche se espera una disminución de la inestabilidad, aunque el cielo continuará mayormente cubierto.

El panorama será todavía más complicado durante el comienzo de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para el lunes 12 y martes 13 de octubre, ante la posibilidad de fenómenos localmente fuertes.

Alerta por granizo, ráfagas y abundantes precipitaciones

Para el lunes, la advertencia meteorológica estará vigente entre el mediodía y las 18:00. El organismo nacional anticipa tormentas que podrían estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora.

También se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, valores que podrían superarse de manera puntual.

La alerta se extenderá al martes, cuando las condiciones de mayor riesgo se concentrarán entre las 6:00 y las 18:00.

Frente a este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios los desagües para reducir el riesgo de anegamientos.

Pronóstico extendido: las lluvias seguirán y el sol volvería el sábado

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis también anticipa que las condiciones inestables se mantendrán, al menos, hasta el miércoles 14 de octubre. El organismo provincial prevé para este domingo temperaturas promedio de 9°C de mínima y 18°C de máxima, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en las regiones centro y norte.