CINE
Qué ver en Netflix este fin de semana largo: 10 películas premiadas que no te podés perder
El fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre llega con una oportunidad ideal para disfrutar del mejor cine sin salir de casa. Netflix ofrece una selección de diez películas reconocidas por la crítica y vinculadas con los premios Oscar, que incluye historias de suspenso, terror, acción, drama y ciencia ficción.
Entre las propuestas aparecen producciones recientes que se convirtieron en fenómenos cinematográficos, como Sinners y La sustancia, junto con títulos consagrados como El secreto de sus ojos y El irlandés.
La variedad permite elegir entre películas intensas, relatos basados en hechos reales y grandes historias que dejaron su marca en la industria cinematográfica.
Las 10 películas recomendadas para ver en Netflix
Terror y acción · 2 h 17 min
Dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para dejar atrás un pasado conflictivo, pero descubren que una amenaza mucho más peligrosa los espera.
Terror y ciencia ficción · 2 h 22 min
Una celebridad en decadencia recibe una propuesta para recuperar su juventud mediante un tratamiento experimental. La búsqueda de la perfección se transforma en una pesadilla.
Drama y supervivencia · 2 h 24 min
Recrea la tragedia aérea de los Andes de 1972 y la lucha de los sobrevivientes para mantenerse con vida en condiciones extremas.
Acción y ciencia ficción · 2 h 6 min
Japón intenta recuperarse de la Segunda Guerra Mundial cuando una gigantesca criatura emerge del océano y amenaza con provocar una nueva catástrofe.
Drama y western · 2 h 6 min
Dos hermanos propietarios de un rancho ven alterada su relación cuando uno de ellos se casa. Los conflictos familiares y las tensiones psicológicas dominan la historia.
Drama bélico · 2 h 27 min
Un joven alemán se incorpora al ejército durante la Primera Guerra Mundial y descubre el horror de las trincheras, muy lejos de las expectativas con las que partió.
Misterio y crimen · 2 h 19 min
El detective Benoit Blanc debe resolver un caso inesperado durante una exclusiva reunión organizada por un multimillonario.
Drama romántico · 2 h 16 min
Una pareja atraviesa un divorcio que pone a prueba sus vínculos personales, profesionales y familiares.
Suspenso y crimen · 2 h 7 min
Un empleado judicial retirado intenta reconstruir un asesinato ocurrido décadas atrás. La investigación revive viejas heridas y una historia de amor inconclusa.
Drama criminal · 3 h 29 min
Dirigida por Martin Scorsese, reconstruye la vida de Frank Sheeran y sus vínculos con el crimen organizado estadounidense.
Opciones para todos los gustos durante los tres días de descanso
Para quienes prefieren el terror y las historias inquietantes, Sinners y La sustancia aparecen entre las propuestas más atractivas. En cambio, quienes buscan relatos emotivos pueden optar por La sociedad de la nieve o Historia de un matrimonio.
Los amantes del suspenso tienen alternativas como Glass Onion y El secreto de sus ojos, mientras que Godzilla Minus One ofrece una combinación de acción y efectos especiales.
La selección, publicada por LA NACION este viernes 9 de octubre, reúne títulos disponibles en el catálogo de Netflix consultado para Argentina, aunque la oferta puede cambiar con el tiempo.