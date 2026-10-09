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Qué ver en Netflix este fin de semana largo: 10 películas premiadas que no te podés perder

Desde el terror de “La sustancia” y “Sinners” hasta clásicos como “El secreto de sus ojos”, la plataforma reúne grandes producciones que conquistaron a la crítica y brillaron en los Oscar. Una selección para disfrutar durante los tres días de descanso.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Actualidad

El fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre llega con una oportunidad ideal para disfrutar del mejor cine sin salir de casa. Netflix ofrece una selección de diez películas reconocidas por la crítica y vinculadas con los premios Oscar, que incluye historias de suspenso, terror, acción, drama y ciencia ficción.

Entre las propuestas aparecen producciones recientes que se convirtieron en fenómenos cinematográficos, como Sinners y La sustancia, junto con títulos consagrados como El secreto de sus ojos y El irlandés.

La variedad permite elegir entre películas intensas, relatos basados en hechos reales y grandes historias que dejaron su marca en la industria cinematográfica.

 

Las 10 películas recomendadas para ver en Netflix

1. Sinners (2025)

Terror y acción · 2 h 17 min

Dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para dejar atrás un pasado conflictivo, pero descubren que una amenaza mucho más peligrosa los espera.

 
2. La sustancia (2024)

Terror y ciencia ficción · 2 h 22 min

Una celebridad en decadencia recibe una propuesta para recuperar su juventud mediante un tratamiento experimental. La búsqueda de la perfección se transforma en una pesadilla.

 
3. La sociedad de la nieve (2023)

Drama y supervivencia · 2 h 24 min

Recrea la tragedia aérea de los Andes de 1972 y la lucha de los sobrevivientes para mantenerse con vida en condiciones extremas.

 
4. Godzilla Minus One (2023)

Acción y ciencia ficción · 2 h 6 min

Japón intenta recuperarse de la Segunda Guerra Mundial cuando una gigantesca criatura emerge del océano y amenaza con provocar una nueva catástrofe.

 
5. El poder del perro (2021)

Drama y western · 2 h 6 min

Dos hermanos propietarios de un rancho ven alterada su relación cuando uno de ellos se casa. Los conflictos familiares y las tensiones psicológicas dominan la historia.

 
6. Sin novedad en el frente (2022)

Drama bélico · 2 h 27 min

Un joven alemán se incorpora al ejército durante la Primera Guerra Mundial y descubre el horror de las trincheras, muy lejos de las expectativas con las que partió.

 
7. Glass Onion: un misterio de Knives Out (2022)

Misterio y crimen · 2 h 19 min

El detective Benoit Blanc debe resolver un caso inesperado durante una exclusiva reunión organizada por un multimillonario.

 
8. Historia de un matrimonio (2019)

Drama romántico · 2 h 16 min

Una pareja atraviesa un divorcio que pone a prueba sus vínculos personales, profesionales y familiares.

 
9. El secreto de sus ojos (2009)

Suspenso y crimen · 2 h 7 min

Un empleado judicial retirado intenta reconstruir un asesinato ocurrido décadas atrás. La investigación revive viejas heridas y una historia de amor inconclusa.

 
10. El irlandés (2019)

Drama criminal · 3 h 29 min

Dirigida por Martin Scorsese, reconstruye la vida de Frank Sheeran y sus vínculos con el crimen organizado estadounidense.

Opciones para todos los gustos durante los tres días de descanso

Para quienes prefieren el terror y las historias inquietantes, Sinners y La sustancia aparecen entre las propuestas más atractivas. En cambio, quienes buscan relatos emotivos pueden optar por La sociedad de la nieve o Historia de un matrimonio.

Los amantes del suspenso tienen alternativas como Glass Onion y El secreto de sus ojos, mientras que Godzilla Minus One ofrece una combinación de acción y efectos especiales.

La selección, publicada por LA NACION este viernes 9 de octubre, reúne títulos disponibles en el catálogo de Netflix consultado para Argentina, aunque la oferta puede cambiar con el tiempo.

Así, el fin de semana largo se presenta como una buena ocasión para descubrir películas pendientes o volver a disfrutar de producciones que consiguieron reconocimiento internacional, sin necesidad de salir de casa.
 
Fuente: Diario La Nación
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