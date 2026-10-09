Qué ver en Netflix este fin de semana largo: 10 películas premiadas que no te podés perder

El fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre llega con una oportunidad ideal para disfrutar del mejor cine sin salir de casa. Netflix ofrece una selección de diez películas reconocidas por la crítica y vinculadas con los premios Oscar, que incluye historias de suspenso, terror, acción, drama y ciencia ficción.

Entre las propuestas aparecen producciones recientes que se convirtieron en fenómenos cinematográficos, como Sinners y La sustancia, junto con títulos consagrados como El secreto de sus ojos y El irlandés.

La variedad permite elegir entre películas intensas, relatos basados en hechos reales y grandes historias que dejaron su marca en la industria cinematográfica.