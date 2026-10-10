Llegó a la Argentina un nuevo tratamiento para la depresión que podría actuar desde la primera semana

Argentina incorporó un nuevo tratamiento oral para el trastorno depresivo mayor en adultos que busca reducir los síntomas en menos tiempo que los antidepresivos tradicionales. La novedad es su mecanismo de acción, que incorpora al sistema glutamatérgico y amplía las opciones disponibles para abordar esta enfermedad.

El medicamento combina dextrometorfano y bupropión, dos principios activos que actúan de manera complementaria. Su lanzamiento fue anunciado por el laboratorio Gador en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre.

A diferencia de muchos antidepresivos convencionales, que actúan principalmente sobre neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, esta combinación también interviene sobre el sistema del glutamato, involucrado en la comunicación entre las neuronas.

Qué muestran los estudios clínicos

Los ensayos realizados sobre la combinación registraron diferencias en la evolución de los síntomas durante las primeras semanas de tratamiento.

En el estudio GEMINI, el 39,5% de los pacientes que recibió el medicamento alcanzó la remisión de los síntomas a las seis semanas, frente al 17,3% de quienes recibieron placebo. En el ensayo ASCEND, la remisión fue del 46,5% con la combinación, frente al 16,2% con bupropión solo. Los resultados fueron difundidos en el marco de la presentación del tratamiento.

Estos resultados no significan que el medicamento produzca una mejoría inmediata o que funcione de la misma manera para todas las personas. La respuesta al tratamiento varía según cada paciente y requiere evaluación y seguimiento profesional.

Una alternativa dentro del abordaje de la depresión

La incorporación del fármaco amplía las herramientas disponibles para los profesionales de la salud mental, especialmente en el tratamiento de adultos que necesitan una estrategia terapéutica individualizada.

La depresión mayor puede afectar el estado de ánimo, la energía, la concentración y la capacidad de realizar actividades cotidianas. Su abordaje puede incluir medicación, psicoterapia y otras intervenciones, según las necesidades clínicas de cada persona.

La indicación del nuevo medicamento debe quedar en manos de un profesional de la salud, que evaluará sus posibles beneficios, riesgos, contraindicaciones e interacciones con otros fármacos. La novedad representa una alternativa terapéutica, no un reemplazo de la evaluación psiquiátrica ni una solución universal para la depresión.