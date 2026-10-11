El Niño golpea al Litoral con inundaciones, evacuados y alerta por la crecida de los ríos

El fenómeno climático de El Niño comenzó a mostrar sus consecuencias más graves en el Litoral argentino, donde las intensas precipitaciones y la crecida de los ríos provocaron inundaciones, evacuaciones y daños materiales en distintas localidades de Entre Ríos y Corrientes.

La situación más preocupante se registra en Concordia, donde al menos seis familias debieron abandonar sus hogares por el avance del río Uruguay. El agua cubrió sectores de la costanera y obligó a reforzar los operativos de asistencia, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas lluvias.

El río alcanzó aproximadamente los 11 metros y se acerca al nivel de evacuación, establecido en 12,5 metros. Según las estimaciones difundidas por TN, más de 400 personas podrían verse obligadas a dejar sus viviendas si el caudal continúa aumentando.