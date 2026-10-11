EMERGENCIA CLIMÁTICA
El Niño golpea al Litoral con inundaciones, evacuados y alerta por la crecida de los ríos
El fenómeno climático de El Niño comenzó a mostrar sus consecuencias más graves en el Litoral argentino, donde las intensas precipitaciones y la crecida de los ríos provocaron inundaciones, evacuaciones y daños materiales en distintas localidades de Entre Ríos y Corrientes.
La situación más preocupante se registra en Concordia, donde al menos seis familias debieron abandonar sus hogares por el avance del río Uruguay. El agua cubrió sectores de la costanera y obligó a reforzar los operativos de asistencia, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas lluvias.
El río alcanzó aproximadamente los 11 metros y se acerca al nivel de evacuación, establecido en 12,5 metros. Según las estimaciones difundidas por TN, más de 400 personas podrían verse obligadas a dejar sus viviendas si el caudal continúa aumentando.
El temporal dejó heridos y obligó a declarar la emergencia hídrica
Además de las inundaciones, una fuerte tormenta provocó importantes daños en Concordia. Tres personas tuvieron que recibir atención médica en el Hospital Masvernat por lesiones vinculadas con la voladura de techos.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, informó que la provincia declaró la emergencia hídrica y reforzó los trabajos preventivos para reducir el impacto de las crecidas.
Entre las medidas adoptadas se encuentran la limpieza de arroyos, canales, alcantarillas y desagües, además de obras destinadas a mejorar el escurrimiento del agua.
Las intervenciones incluyen trabajos en el arroyo Manzores, la readecuación del arroyo Cabayú Cuatiá, en La Paz, y el fortalecimiento de las defensas contra inundaciones en Villa Paranacito, entre otros sectores considerados vulnerables.
Corrientes también sufre las consecuencias de la creciente
La emergencia se extiende a Corrientes, donde el aumento del caudal del río Uruguay afecta a distintas localidades y genera complicaciones en los cruces internacionales.
En Paso de los Libres, 25 personas debieron abandonar sus viviendas y fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte 5, donde se habilitó un centro de evacuación.
El río alcanzó los 8,81 metros, superando el nivel de evacuación establecido en 8,50 metros, según los registros difundidos en el informe.
En Monte Caseros, un fuerte temporal provocó interrupciones del suministro eléctrico. También se suspendió el servicio de lanchas que conecta la localidad con Bella Unión, Uruguay, y se restringió el tránsito fluvial fronterizo.
En Alvear, el río superó el nivel de alerta y Prefectura dispuso el cierre del puerto, lo que afectó la conexión internacional con Itaquí, Brasil.
El Niño mantiene en alerta a las provincias del Litoral
El fenómeno de El Niño está asociado con un aumento de las precipitaciones en distintas regiones de la Argentina, especialmente en el Litoral y la Cuenca del Plata.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió en septiembre sobre el riesgo de lluvias superiores a los valores normales durante el período 2026-2027, con posibles crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.
Ante este escenario, las autoridades provinciales y los organismos de emergencia mantienen el seguimiento de los niveles de los ríos, mientras continúan los operativos de asistencia a las familias afectadas.
La principal preocupación está puesta en las precipitaciones que puedan registrarse en los próximos días y en el volumen de agua que desciende desde las cuencas superiores.
El riesgo no termina cuando deja de llover: los ríos pueden continuar creciendo durante varios días por el agua acumulada aguas arriba, lo que mantiene bajo amenaza a las poblaciones ubicadas en las zonas más bajas.
Con familias evacuadas, viviendas anegadas y restricciones en los cruces fronterizos, Entre Ríos y Corrientes enfrentan una situación que podría agravarse si persisten las lluvias y continúa aumentando el caudal del río Uruguay.