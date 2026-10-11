Un conductor alcoholizado volcó su auto en La Toma y terminó contra un poste de hormigón

Un violento accidente de tránsito se registró este sábado 10 de octubre en las inmediaciones de La Toma, donde un automovilista de 28 años volcó su vehículo y terminó impactando contra un poste de hormigón. El conductor dio positivo en el control de alcoholemia y debió ser trasladado al hospital local.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 2, cerca de la planta recicladora de la localidad. Por circunstancias que todavía se investigan, un Fiat Regata terminó volcado sobre la banquina, con las cuatro ruedas hacia arriba.

La violencia del impacto provocó que el automóvil quedara incrustado contra un poste de hormigón, cuya estructura se quebró en la parte media superior.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al conductor fuera del vehículo, de pie y recibiendo asistencia por parte del personal sanitario.

El hombre, oriundo de La Toma, era el único ocupante del automóvil. Una ambulancia del hospital local lo trasladó posteriormente para recibir atención médica.

El test de alcoholemia dio positivo

Uno de los datos más relevantes surgió durante las actuaciones policiales. El control de alcoholemia realizado al conductor arrojó 0,92 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera el límite permitido por la legislación de alcohol cero al volante vigente en la provincia.

El resultado fue incorporado a las actuaciones, mientras se intenta determinar cómo se produjo el vuelco y qué factores intervinieron en el accidente.

En el operativo participaron efectivos de Policía Científica (DG-5), Seguridad Vial (DG-6), Bomberos (DG-11), personal de EDESAL y una grúa policial.

La intervención de los distintos organismos permitió desarrollar las tareas de seguridad, realizar las pericias correspondientes y trabajar sobre los daños ocasionados en el lugar.

Las actuaciones continúan abiertas para establecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.