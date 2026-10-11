Horror en Estados Unidos: un hombre asesinó a ocho personas, entre ellas dos niños, y se suicidó

Una masacre familiar conmociona a Estados Unidos. Un hombre de 45 años asesinó a tiros a ocho personas, entre ellas dos niños y una mujer embarazada, y posteriormente se quitó la vida en una vivienda de la ciudad de Erie, en el estado de Pensilvania.

El ataque ocurrió el viernes 9 de octubre, cerca de las 17:00, en una propiedad ubicada sobre la calle Perry al 700. Según la reconstrucción policial, el agresor comenzó disparando contra dos mujeres que se encontraban en la vía pública y luego ingresó a la vivienda, donde continuó con los ataques.

La Policía llegó al lugar a las 16:52, después de recibir una alerta del sistema de detección de disparos ShotSpotter. Al arribar, los efectivos encontraron a las dos mujeres sin vida en el exterior del inmueble.

Cuando los agentes ingresaron a la casa, descubrieron una escena todavía más grave: otras siete personas habían recibido disparos, incluido el atacante. Una de las víctimas permanecía con signos vitales, pero murió poco después durante su traslado a un hospital.