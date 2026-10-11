MASACRE FAMILIAR
Horror en Estados Unidos: un hombre asesinó a ocho personas, entre ellas dos niños, y se suicidó
Una masacre familiar conmociona a Estados Unidos. Un hombre de 45 años asesinó a tiros a ocho personas, entre ellas dos niños y una mujer embarazada, y posteriormente se quitó la vida en una vivienda de la ciudad de Erie, en el estado de Pensilvania.
El ataque ocurrió el viernes 9 de octubre, cerca de las 17:00, en una propiedad ubicada sobre la calle Perry al 700. Según la reconstrucción policial, el agresor comenzó disparando contra dos mujeres que se encontraban en la vía pública y luego ingresó a la vivienda, donde continuó con los ataques.
La Policía llegó al lugar a las 16:52, después de recibir una alerta del sistema de detección de disparos ShotSpotter. Al arribar, los efectivos encontraron a las dos mujeres sin vida en el exterior del inmueble.
Cuando los agentes ingresaron a la casa, descubrieron una escena todavía más grave: otras siete personas habían recibido disparos, incluido el atacante. Una de las víctimas permanecía con signos vitales, pero murió poco después durante su traslado a un hospital.
Entre las víctimas había una bebé y una mujer embarazada
Las autoridades confirmaron que ocho de las nueve personas fallecidas, incluido el agresor, pertenecían a una misma familia. La novena era amiga de una de las víctimas.
Entre los asesinados había un niño de cinco años y una bebé de apenas un año y diez meses, cuyos cuerpos fueron encontrados en la planta baja de la vivienda.
En el segundo piso, los investigadores hallaron a cuatro adultos: dos mujeres de 24 y 44 años y dos hombres de 19 y 21 años. Allí también fue encontrado el cuerpo del atacante.
Las dos mujeres asesinadas en la calle tenían 37 y 51 años.
Uno de los datos más estremecedores de la investigación es que una de las víctimas estaba embarazada de ocho meses. La Policía no precisó cuál de las mujeres se encontraba en esa situación.
De acuerdo con las primeras pericias, el agresor utilizó un revólver calibre .44 que estaba legalmente registrado a su nombre.
El jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, expresó su conmoción por la magnitud del ataque y aseguró que nunca había presenciado una situación semejante durante sus 28 años de carrera.
Los investigadores determinaron que actuó un solo atacante y que, después de disparar contra las víctimas, se quitó la vida.
Durante el operativo intervino una unidad táctica SWAT, que utilizó dispositivos aturdidores antes de ingresar a la propiedad. Sin embargo, las autoridades aclararon que no hubo enfrentamiento con el sospechoso, ya que había muerto antes del ingreso policial.
La investigación continúa para establecer qué motivó al hombre a asesinar a integrantes de su propia familia y a otra persona vinculada con ellos.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las identidades de las víctimas ni del agresor.