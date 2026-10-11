Colapinto estalló de bronca por radio y abandonó en Singapur tras otra falla de su Alpine

Franco Colapinto vivió otro domingo para el olvido en la Fórmula 1. El argentino abandonó el Gran Premio de Singapur en la vuelta 31, después de sufrir inconvenientes mecánicos en su Alpine, y protagonizó un tenso intercambio por radio con su ingeniero mientras intentaba mantenerse en competencia.

El piloto había largado desde la 15ª posición y logró avanzar un lugar en el circuito callejero de Marina Bay. Sin embargo, a medida que transcurrían las vueltas, comenzó a advertir problemas de potencia que condicionaron su rendimiento.

La frustración quedó reflejada en las comunicaciones con su equipo. Colapinto cuestionó la falta de velocidad de su monoplaza y expresó su preocupación por la diferencia respecto de sus rivales.

“¿Qué está pasando?”, fue una de las expresiones que marcaron el intercambio por radio durante una carrera en la que el argentino volvió a sufrir las limitaciones de su Alpine.

En otro momento, después de observar la diferencia de aceleración con el Mercedes de George Russell, el piloto se quejó por la pérdida de rendimiento en las rectas. Su ingeniero, Stuart Barlow, le respondió que el equipo estaba analizando alternativas para ayudarlo.