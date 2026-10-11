FÓRMULA 1
Colapinto estalló de bronca por radio y abandonó en Singapur tras otra falla de su Alpine
Franco Colapinto vivió otro domingo para el olvido en la Fórmula 1. El argentino abandonó el Gran Premio de Singapur en la vuelta 31, después de sufrir inconvenientes mecánicos en su Alpine, y protagonizó un tenso intercambio por radio con su ingeniero mientras intentaba mantenerse en competencia.
El piloto había largado desde la 15ª posición y logró avanzar un lugar en el circuito callejero de Marina Bay. Sin embargo, a medida que transcurrían las vueltas, comenzó a advertir problemas de potencia que condicionaron su rendimiento.
La frustración quedó reflejada en las comunicaciones con su equipo. Colapinto cuestionó la falta de velocidad de su monoplaza y expresó su preocupación por la diferencia respecto de sus rivales.
“¿Qué está pasando?”, fue una de las expresiones que marcaron el intercambio por radio durante una carrera en la que el argentino volvió a sufrir las limitaciones de su Alpine.
En otro momento, después de observar la diferencia de aceleración con el Mercedes de George Russell, el piloto se quejó por la pérdida de rendimiento en las rectas. Su ingeniero, Stuart Barlow, le respondió que el equipo estaba analizando alternativas para ayudarlo.
Otra falla mecánica terminó con sus expectativas
Pese a las dificultades, Colapinto había conseguido sostener un ritmo competitivo dentro de sus posibilidades. Durante varias vueltas resistió los intentos de sobrepaso del francés Isack Hadjar y logró mantenerse cerca del Williams de Carlos Sainz.
Pero cuando transitaba la vuelta 31, su Alpine comenzó a presentar problemas que lo obligaron a abandonar.
El argentino llevó el vehículo hasta una zona de escape del circuito y permaneció algunos instantes dentro del habitáculo, con el motor todavía encendido. Finalmente, retiró el volante y descendió del monoplaza, poniendo fin a su participación.
Desde Alpine informaron que la principal sospecha apunta a un problema en el sistema de transmisión, aunque aclararon que será necesario revisar el automóvil para determinar con precisión qué provocó el abandono.
Un fin de semana marcado por los problemas
El abandono del domingo fue el segundo que sufrió Colapinto durante el Gran Premio de Singapur.
El sábado, en la carrera sprint, el argentino también había quedado fuera de competencia por una falla técnica. En aquella oportunidad, su Alpine perdió potencia y terminó detenido cuando se disputaban las primeras vueltas.
Posteriormente, el equipo detectó un inconveniente en el sistema de almacenamiento de energía y reemplazó el componente afectado antes de la clasificación.
Sin embargo, las dificultades continuaron. Colapinto no consiguió avanzar a la Q3 y terminó en el 16° puesto de la clasificación, aunque una penalización a George Russell le permitió largar desde la 15ª posición.
Alpine deberá encontrar respuestas antes de la próxima carrera
La sucesión de problemas mecánicos representa una nueva preocupación para la escudería francesa, que deberá analizar las fallas registradas durante el fin de semana.
Para Colapinto, la frustración es doble: no solo se quedó sin posibilidades de sumar puntos, sino que tampoco pudo completar una carrera en la que buscaba recuperar terreno y mostrar una evolución en su rendimiento.
El próximo compromiso de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Estados Unidos, previsto para el 25 de octubre en Austin, donde el argentino intentará dejar atrás un fin de semana complicado.
La prioridad para Alpine será identificar el origen de los inconvenientes y garantizar que Colapinto pueda afrontar la próxima competencia sin las fallas que condicionaron su participación en Singapur.