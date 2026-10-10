Ucrania atacó una terminal petrolera rusa horas después del acuerdo entre Trump y Putin

La guerra entre Rusia y Ucrania sumó un nuevo capítulo de tensión geopolítica luego de que fuerzas ucranianas atacaran una terminal petrolera rusa en la región de Rostov, pocas horas después de que Donald Trump anunciara un acuerdo energético con Vladímir Putin.

El ataque nocturno alcanzó la terminal Yug Rusi, vinculada con el almacenamiento y bombeo de combustible de la refinería Neftezhajinsk. Según los reportes difundidos por autoridades locales y medios independientes, la ofensiva provocó un incendio y daños en infraestructura ferroviaria, lo que obligó a interrumpir temporalmente la circulación de trenes. También se reportaron personas heridas durante los ataques en la región.

El acuerdo energético entre Trump y Putin

El presidente estadounidense anunció el viernes 9 de octubre un entendimiento con Rusia para incrementar el suministro de diésel a Estados Unidos y al mercado internacional, con el objetivo declarado de contribuir a reducir los precios del combustible.

Según los volúmenes anunciados por Trump, Rusia entregaría inicialmente más de 300.000 toneladas, seguidas por nuevos envíos durante noviembre y los meses posteriores. El acuerdo también contempla una flexibilización temporal de determinadas restricciones estadounidenses vinculadas con el combustible ruso.

La decisión generó fuertes críticas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien advirtió que los ingresos derivados de las ventas energéticas podrían contribuir a financiar la ofensiva rusa. Kiev también cuestionó que Washington avanzara con el entendimiento sin obtener compromisos equivalentes de Moscú para detener los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

Ucrania no planea detener los ataques

Pese al acuerdo entre Washington y Moscú, funcionarios ucranianos dejaron trascender que el país no tiene previsto abandonar su estrategia de ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas.

Para Kiev, esos objetivos forman parte de la infraestructura que sostiene la capacidad militar y económica de Rusia. Desde la perspectiva estadounidense, en cambio, las ofensivas contra refinerías complican el abastecimiento y pueden presionar al alza los precios internacionales del combustible.

El ataque a la terminal petrolera expone así las diferencias entre los objetivos de Washington y Kiev en un momento en que la administración Trump busca avanzar en negociaciones con el Kremlin, mientras Ucrania insiste en que cualquier tregua energética debe contemplar compromisos recíprocos.

Por ahora, el acuerdo comercial no se tradujo en un alto el fuego ni en un compromiso de ambas partes para suspender los ataques contra instalaciones energéticas.