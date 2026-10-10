River vuelve al Monumental con la obligación de ganar ante Estudiantes de Río Cuarto

River Plate vuelve a la competencia este sábado con un compromiso que puede marcar su rumbo en el Torneo Clausura. Desde las 21:30, recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, por la fecha 12, con la necesidad de conseguir una victoria que le permita recuperar terreno en la pelea por la clasificación. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro.

El equipo de Núñez llega después de tres semanas sin actividad oficial. Su última presentación fue la derrota por 2-1 ante Huracán, un resultado que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y complicó sus aspiraciones de ingresar a las copas internacionales de 2027 por la tabla anual.

La pausa le permitió al cuerpo técnico trabajar con el plantel y recuperar jugadores, aunque no todos llegan en las mismas condiciones. River necesita aprovechar la localía y evitar otro tropiezo en un tramo del campeonato en el que cada punto puede resultar determinante.

Ponzio prepara cambios y espera por sus jugadores

Leonardo Ponzio analiza variantes para el encuentro, con algunas dudas en la mitad de la cancha y en el frente de ataque. Entre las novedades aparece Thiago Almada, quien recibió el alta médica tras recuperarse de un desgarro y quedó a disposición del cuerpo técnico, aunque su presencia desde el inicio no estaba asegurada.

La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván y Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Estudiantes de Río Cuarto se juega mucho más que tres puntos

Del otro lado estará un Estudiantes de Río Cuarto que atraviesa una temporada complicada. El conjunto cordobés marcha último en su zona, suma apenas seis puntos y necesita cambiar la tendencia para mantener sus posibilidades de permanecer en la máxima categoría. Su última presentación fue una derrota por 2-1 frente a Racing.

El equipo dirigido por Rubén Darío Forestello intentará aprovechar cualquier desconcentración de River y convertir la presión del local en una oportunidad. Aunque llega con una campaña muy por debajo de las expectativas, el partido representa una ocasión para dar un golpe en uno de los escenarios más importantes del fútbol argentino.

La probable alineación de Estudiantes sería con Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini y Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González y Gabriel Alanís; Martín Garnerone e Ibrahim Hesar.

El último enfrentamiento entre ambos se disputó el 22 de marzo de este año, por el Torneo Apertura, y terminó con triunfo de River por 2-0 en Río Cuarto, con goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas. Esta vez, el Millonario buscará repetir el resultado en el Monumental y dar un paso importante en la recta final de la fase regular.

Con objetivos muy distintos, ambos llegan con la urgencia de sumar. River necesita acercarse a los puestos de playoffs y no perder más terreno en la tabla anual; Estudiantes, en cambio, se juega puntos fundamentales en su lucha por seguir en Primera. El escenario está planteado para un partido de alta presión en Núñez.