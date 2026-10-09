Dos poderosos huracanes amenazan a Estados Unidos y México: hay evacuaciones y máxima alerta

Isaías amenaza a Florida y Alabama con vientos de 195 kilómetros por hora

El huracán Isaías alcanzó este viernes la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y avanza hacia la costa estadounidense del Golfo de México.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el fenómeno presenta vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora y podría tocar tierra durante la noche del viernes entre el noroeste de Florida y Alabama.

Ante esta situación, los estados de Florida, Alabama y Georgia declararon emergencias en distintas áreas y pusieron en marcha medidas preventivas.

Las autoridades ordenaron evacuaciones en sectores costeros y movilizaron equipos de rescate. En Florida, el gobernador Ron DeSantis dispuso la preparación de unos 5.000 efectivos de la Guardia Nacional para colaborar ante posibles emergencias.