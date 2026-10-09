ALERTA METEOROLÓGICA
Dos poderosos huracanes amenazan a Estados Unidos y México: hay evacuaciones y máxima alerta
Estados Unidos y México enfrentan horas de máxima tensión por el avance simultáneo de dos poderosos huracanes que amenazan con provocar inundaciones, fuertes vientos y daños en distintas regiones costeras. Isaías se aproxima al sur estadounidense, mientras que Simón se intensifica frente al litoral mexicano, donde las autoridades activaron operativos de emergencia y comenzaron a evacuar zonas consideradas de riesgo.
El escenario meteorológico mantiene en alerta a millones de habitantes. Los organismos especializados advirtieron que ambos fenómenos podrían alcanzar una intensidad peligrosa y generar consecuencias graves, especialmente en las comunidades próximas al mar.
Isaías amenaza a Florida y Alabama con vientos de 195 kilómetros por hora
El huracán Isaías alcanzó este viernes la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y avanza hacia la costa estadounidense del Golfo de México.
Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el fenómeno presenta vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora y podría tocar tierra durante la noche del viernes entre el noroeste de Florida y Alabama.
Ante esta situación, los estados de Florida, Alabama y Georgia declararon emergencias en distintas áreas y pusieron en marcha medidas preventivas.
Las autoridades ordenaron evacuaciones en sectores costeros y movilizaron equipos de rescate. En Florida, el gobernador Ron DeSantis dispuso la preparación de unos 5.000 efectivos de la Guardia Nacional para colaborar ante posibles emergencias.
Advierten sobre inundaciones, marejadas y posibles tornados
Uno de los principales riesgos asociados con Isaías es la marejada ciclónica, que podría elevar el nivel del mar entre 1,8 y 2,7 metros en sectores de la costa comprendidos entre Alabama y Florida.
Los pronósticos también anticipan precipitaciones acumuladas de hasta 380 milímetros en algunas zonas del noroeste de Florida, con riesgo de inundaciones repentinas y anegamientos urbanos.
A esto se suma la posibilidad de que se formen tornados durante las próximas horas, especialmente en las áreas costeras de Alabama, Florida y el sudoeste de Georgia.
El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense pidió a la población completar los preparativos y respetar las indicaciones de evacuación.
Simón se fortalece en México y podría alcanzar la categoría 4
Mientras Estados Unidos se prepara para el impacto de Isaías, México enfrenta una amenaza creciente en el océano Pacífico.
El huracán Simón registraba vientos sostenidos de aproximadamente 155 kilómetros por hora durante la mañana del viernes y se encontraba a unos 335 kilómetros al sur de Manzanillo, en el estado de Colima.
Los especialistas anticiparon que el sistema podría intensificarse rápidamente hasta alcanzar la categoría 4 durante el sábado.
De acuerdo con las proyecciones, Simón podría tocar tierra el domingo en una franja comprendida entre Manzanillo y Puerto Vallarta, dos importantes destinos turísticos y comerciales de México.
Suspendieron las clases y comenzaron las evacuaciones
La amenaza del huracán llevó a las autoridades mexicanas a implementar distintas medidas de prevención.
En Jalisco se suspendieron las clases en 22 municipios, mientras que las fuerzas de seguridad y los organismos de Protección Civil intensificaron los operativos en las zonas costeras.
También se dispusieron restricciones a la navegación y evacuaciones preventivas en sectores vulnerables.
Los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit se encuentran entre los territorios más expuestos al avance del fenómeno.
Además de los fuertes vientos, preocupa especialmente la posibilidad de lluvias torrenciales, crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.
Un fin de semana decisivo para ambos países
Las próximas 48 horas serán determinantes para conocer el alcance de los dos fenómenos meteorológicos.
En Estados Unidos, la principal preocupación está puesta en el impacto de Isaías sobre la costa del Golfo, mientras que en México las autoridades siguen de cerca la evolución de Simón y su posible llegada a tierra durante el domingo.
Los organismos meteorológicos advirtieron que las trayectorias y la intensidad de ambos huracanes pueden modificarse, por lo que recomendaron seguir los comunicados oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas bajo alerta.
La combinación de vientos extremos, lluvias intensas y marejadas mantiene movilizados a los equipos de emergencia, en un fin de semana que podría resultar especialmente complicado para numerosas comunidades costeras de América del Norte.