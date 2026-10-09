Córdoba construye una gigantesca escultura del Cura Brochero para recibir al papa León XIV

Una escultura de tres toneladas que requerirá un operativo especial

La magnitud de la obra representa uno de los mayores desafíos para sus creadores. La figura estará construida con hierro y tendrá una estructura interna diseñada para garantizar su estabilidad.

Uno de los detalles que refleja sus dimensiones es la mano izquierda del santo, que mide aproximadamente un metro de largo y pesa unos 50 kilos.

Una vez finalizada, la escultura será dividida en tres grandes secciones para facilitar su traslado. El operativo requerirá grúas, camiones de gran porte y cortes de tránsito para permitir la salida de las piezas desde el taller.

El monumento, denominado “El Peregrino”, será emplazado en el kilómetro 17 de la autopista Córdoba-Carlos Paz, cerca del puente de Malagueño. Su instalación está prevista para los primeros días de noviembre, antes de la llegada del Papa.

El Cura Brochero, un símbolo de fe y compromiso social

José Gabriel del Rosario Brochero nació en 1840 en Villa Santa Rosa, Córdoba, y dedicó gran parte de su vida a acompañar a las comunidades rurales de Traslasierra.

Conocido popularmente como el Cura Gaucho, recorrió extensos territorios a caballo para asistir a los habitantes de las zonas más alejadas. Su tarea no se limitó a la evangelización: también impulsó la construcción de caminos, escuelas y capillas, además de promover iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la población.

En 2016 fue canonizado por el papa Francisco y se convirtió en el primer santo nacido y fallecido en la Argentina.

La nueva escultura busca recuperar ese legado y representar su estrecha vinculación con las sierras cordobesas.

Cómo será la visita del papa León XIV a Córdoba

La llegada del Pontífice está programada para el martes 10 de noviembre, en una jornada que reunirá a miles de fieles de diferentes provincias argentinas y países vecinos.

De acuerdo con la agenda difundida, el Papa arribará a las 9:00 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella y, una hora después, encabezará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Para esa celebración, los organizadores estiman una concurrencia de alrededor de 800 mil personas.

Al mediodía, León XIV se trasladará al centro histórico de Córdoba, donde está previsto que salude a los fieles desde el balcón del Arzobispado.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

La jornada estará precedida por una vigilia juvenil el lunes 9 de noviembre, que incluirá actividades religiosas y presentaciones musicales.

Córdoba se prepara para una convocatoria histórica

El Gobierno provincial, las autoridades eclesiásticas y distintos organismos nacionales trabajan en la organización de un amplio operativo de seguridad, transporte y asistencia sanitaria para recibir a los peregrinos.

La planificación contempla la participación de diferentes instituciones y equipos especializados que tendrán a su cargo la circulación vehicular, la atención médica y la coordinación de los espacios destinados a los asistentes.

En ese contexto, la escultura del Cura Brochero se convertirá en uno de los homenajes más visibles de Córdoba al Pontífice. Por sus dimensiones y ubicación estratégica, el monumento también quedará como un nuevo punto de referencia para quienes transiten por la autopista que conecta la capital provincial con Villa Carlos Paz.

Más allá de la visita papal, la obra busca mantener viva la memoria de uno de los personajes más representativos de la historia religiosa y social de Córdoba.