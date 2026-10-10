Boca pierde a Leandro Paredes para la semifinal de la Sudamericana y peligra el Superclásico

Boca recibió una noticia preocupante de cara a los compromisos decisivos de la temporada. Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho y tendrá alrededor de 21 días de recuperación, por lo que no podrá disputar la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

La lesión se produjo durante el empate 2-2 frente a Instituto, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El mediocampista había comenzado el encuentro en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo, pero debió pedir el cambio apenas 16 minutos después, tras sentir una molestia muscular.

Paredes fue reemplazado por Santiago Ascacíbar y se retiró con hielo en la zona afectada. La preocupación se hizo evidente desde el momento de la salida y, luego del partido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena ya había anticipado que el capitán difícilmente pudiera estar disponible para el encuentro del martes.

Los estudios médicos confirmaron el diagnóstico y dejaron al equipo sin uno de sus principales referentes para una instancia clave del certamen continental.

Boca pierde a su capitán para la serie ante Vasco da Gama

El Xeneize recibirá al conjunto brasileño el martes 13 de octubre, desde las 21:30, en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. La revancha se disputará el 20 de octubre en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

La ausencia de Paredes representa un contratiempo importante para el equipo, tanto por su influencia en el juego como por su liderazgo dentro del plantel. Tras el empate ante Instituto, Arruabarrena reconoció el peso de la baja, aunque aseguró que cuenta con alternativas para reorganizar el mediocampo.

Entre las opciones aparecen Williams Alarcón, Milton Delgado y el propio Ascacíbar, quienes podrían ocupar distintos roles en función del planteo que el entrenador elija para afrontar la semifinal.

La incógnita que preocupa a Boca de cara al Superclásico

Además de la serie internacional, la recuperación de Paredes pone en duda su presencia en el próximo Superclásico ante River, previsto para el domingo 1° de noviembre.

El plazo estimado de recuperación coincide con la fecha del encuentro, por lo que el mediocampista podría llegar sin ritmo futbolístico o incluso quedar afuera, según su evolución. Su regreso dependerá de la respuesta física durante las próximas semanas y de la evaluación del cuerpo médico.

Mientras tanto, Boca deberá afrontar una seguidilla exigente sin su capitán, con las semifinales de la Sudamericana como primer gran desafío y el clásico ante River en el horizonte.