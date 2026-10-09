Un potente sismo sacudió Panamá y activó alertas por tsunami en el Pacífico

Un potente terremoto sacudió Panamá este viernes y encendió las alertas por la posible formación de olas de tsunami en distintos sectores del océano Pacífico. El movimiento telúrico se registró frente a la costa sur del país y fue percibido con intensidad en Ciudad de Panamá, donde edificios se movieron y vecinos salieron a las calles por precaución.

Los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y de otros organismos difundieron mediciones preliminares diferentes sobre la magnitud del sismo. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó inicialmente una magnitud de 8,0, mientras que otros registros consignaron valores inferiores.

Qué zonas estaban bajo amenaza de tsunami

Tras el terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió que podían producirse olas potencialmente peligrosas en las próximas horas en sectores de las costas de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

El organismo aclaró que las autoridades nacionales debían determinar las medidas correspondientes y emitir las alertas específicas para cada territorio. La situación permanecía bajo evaluación mientras se analizaba el alcance del fenómeno.

Evacuaciones y evaluación de daños

En Ciudad de Panamá, el temblor generó alarma entre los habitantes y motivó evacuaciones de edificios. Testigos citados por la agencia Associated Press describieron fuertes sacudidas y objetos que cayeron dentro de las viviendas.

Las autoridades panameñas comenzaron a evaluar posibles daños en las regiones próximas al epicentro. En los primeros informes internacionales no se habían confirmado cifras definitivas de víctimas ni un balance completo de los daños materiales.

La evolución de la amenaza dependía de las evaluaciones de los organismos sismológicos y de monitoreo oceánico, que continuaban actualizando sus reportes.