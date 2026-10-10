Colapinto busca recuperarse en Singapur tras un abandono que complicó sus planes

Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1 con la necesidad de dejar atrás un comienzo complicado en el Gran Premio de Singapur. El piloto argentino no pudo completar la carrera sprint de este sábado debido a un inconveniente técnico en su Alpine y buscará recuperarse en las instancias que restan del fin de semana.

El abandono llegó en una competencia accidentada, que tuvo varios incidentes y obligó a la intervención del auto de seguridad. El monoplaza de Colapinto quedó detenido en la pista y el argentino debió retirarse antes de completar la primera vuelta, sin posibilidad de pelear por los puntos que entrega la prueba corta.

El resultado representó un nuevo contratiempo para el piloto de Alpine, que intenta volver a sumar después de las últimas fechas sin puntos. En Singapur, además, el argentino busca aprovechar un circuito que exige precisión en cada vuelta y ofrece pocas oportunidades para adelantar.

El Gran Premio se disputa en el trazado urbano de Marina Bay, de 4,940 kilómetros y 19 curvas. Sus características convierten la clasificación en una instancia determinante, ya que largar desde una buena posición puede resultar decisivo para el desarrollo de la carrera.

Colapinto había quedado undécimo en la clasificación para la sprint, a un puesto de ingresar entre los diez primeros. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, consiguió avanzar hasta la última tanda y largó décimo en la carrera corta.

La clasificación para el Gran Premio estaba prevista para este sábado a las 10:00, hora argentina, aunque las condiciones meteorológicas obligaron a demorar la actividad. El equipo deberá trabajar para resolver los problemas del auto y encontrar un mejor rendimiento de cara a la competencia principal.

La carrera del domingo está programada para las 9:00 de Argentina. Para Colapinto, el objetivo será aprovechar la oportunidad de volver a competir y cerrar el fin de semana con un resultado que le permita dejar atrás los inconvenientes de las últimas presentaciones.