SALUD PAPAL
El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón a un mes de visitar la Argentina
El papa León XIV anunció este domingo que será sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos de rutina. La operación se realizará en los próximos días en el Hospital Gemelli de Roma, a menos de un mes de su histórica visita a la Argentina, prevista para noviembre.
La noticia fue comunicada por el propio Pontífice al finalizar el rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Según explicó, los especialistas identificaron la lesión en una fase inicial y recomendaron realizar una cirugía para retirarla.
“Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, expresó León XIV, quien aseguró que decidió seguir las indicaciones de los profesionales que lo atienden.
El Vaticano confirmó que permanecerá internado durante una semana
El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la intervención está programada para los primeros días de la próxima semana.
También informó que el período estimado de hospitalización posterior será de aproximadamente siete días, aunque la evolución dependerá de los resultados de la cirugía y de la recuperación del paciente.
El Papa, que cumplió 71 años en septiembre, agradeció las muestras de acompañamiento de los fieles y pidió oraciones antes de despedirse.
Por el momento, el Vaticano no difundió mayores precisiones sobre las características del nódulo ni informó un diagnóstico definitivo sobre su naturaleza.
La operación genera expectativa por su próxima visita a la Argentina
El anuncio se produjo a menos de cuatro semanas del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.
Según el cronograma difundido, el Pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre y permanecerá en territorio argentino hasta el miércoles 11.
Durante su estadía mantendrá reuniones institucionales, celebrará misas multitudinarias y participará de encuentros con representantes de distintos sectores sociales y religiosos.
Uno de los momentos centrales será su visita a Córdoba, programada para el martes 10 de noviembre, donde encabezará una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar.
La agenda también contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires y una misa en la Basílica de Luján.
Hasta este domingo, no se habían anunciado modificaciones en el itinerario oficial como consecuencia de la operación.
La recuperación será clave para definir su agenda de noviembre
León XIV fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025 y se convirtió en el primer estadounidense en encabezar la Iglesia católica.
La intervención anunciada este domingo representa una situación médica que deberá ser seguida de cerca por las autoridades vaticanas, especialmente por la proximidad de sus compromisos internacionales.
Si bien el Pontífice indicó que la lesión fue detectada tempranamente, todavía no se conocen los resultados de los estudios posteriores a la cirugía ni los tiempos definitivos de recuperación.
En ese contexto, la evolución médica de León XIV durante las próximas semanas será determinante para confirmar el desarrollo de su agenda internacional, que incluye una visita de especial relevancia para la Iglesia argentina.
Por ahora, el Vaticano mantiene la programación prevista y se espera que brinde nuevas precisiones sobre el estado de salud del Papa después de la intervención.