El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón a un mes de visitar la Argentina

El papa León XIV anunció este domingo que será sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos de rutina. La operación se realizará en los próximos días en el Hospital Gemelli de Roma, a menos de un mes de su histórica visita a la Argentina, prevista para noviembre.

La noticia fue comunicada por el propio Pontífice al finalizar el rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Según explicó, los especialistas identificaron la lesión en una fase inicial y recomendaron realizar una cirugía para retirarla.

“Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, expresó León XIV, quien aseguró que decidió seguir las indicaciones de los profesionales que lo atienden.

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