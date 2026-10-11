TENIS INTERNACIONAL
Cerúndolo perdió ante Mensik y Argentina se quedó sin representantes en el Masters de Shanghái
El tenis argentino se despidió del Masters 1000 de Shanghái. Francisco Cerúndolo perdió este domingo frente al checo Jakub Mensik por 6-3, 3-6 y 6-2, en un partido que se extendió durante casi dos horas, y quedó eliminado en la tercera ronda del certamen.
El argentino, ubicado en el puesto 20 del ranking mundial, era el último representante nacional que continuaba en carrera. Su derrota terminó de cerrar una participación que había sufrido un duro golpe el sábado, cuando otros cinco tenistas argentinos quedaron afuera en la segunda ronda.
Cerúndolo llegaba al encuentro con antecedentes favorables frente a Mensik, a quien había derrotado en sus tres enfrentamientos anteriores. El más reciente había sido apenas una semana atrás, en el ATP 500 de Beijing, donde el argentino se impuso en sets corridos.
Sin embargo, esta vez el checo logró revertir el historial. Mensik comenzó con mayor precisión, consiguió un quiebre temprano y se quedó con el primer parcial por 6-3.
Cerúndolo reaccionó en el segundo set. Después de un desarrollo equilibrado, logró quebrar el servicio de su rival y cerró el parcial por 6-3, lo que llevó la definición a un tercer set.
En el tramo decisivo, Mensik recuperó el control del encuentro. Quebró rápidamente el saque del argentino, tomó una ventaja de 3-0 y sostuvo la diferencia hasta sellar la victoria por 6-2.
Una eliminación que completó un fin de semana negativo
La derrota de Cerúndolo se sumó a las cinco eliminaciones que había sufrido Argentina durante la jornada del sábado.
Tomás Etcheverry cayó ante Dalibor Svrcina por 6-3, 3-6 y 7-5; Sebastián Báez perdió frente al monegasco Valentin Vacherot por 6-4 y 7-6; y Juan Manuel Cerúndolo fue superado por el español Carlos Alcaraz por un doble 6-3.
También quedaron eliminados Thiago Tirante, quien perdió frente al español Rafael Jódar por 4-6, 6-2 y 6-3, y Camilo Ugo Carabelli, que estuvo cerca de dar la sorpresa ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero terminó cayendo por 4-6, 7-6 y 7-5.
Para Cerúndolo, la eliminación significó además perder la posibilidad de igualar su mejor actuación en el torneo chino, registrada en 2023, cuando había alcanzado los octavos de final.
Mensik, por su parte, avanzó a esa instancia, donde enfrentará al francés Arthur Gea, quien sorprendió al estadounidense Ben Shelton.
La participación argentina en Shanghái terminó así antes de la segunda semana de competencia, un resultado adverso para una delegación que llegaba con expectativas de avanzar en uno de los torneos más importantes de la gira asiática.