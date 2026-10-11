Cerúndolo perdió ante Mensik y Argentina se quedó sin representantes en el Masters de Shanghái

Cerúndolo llegaba al encuentro con antecedentes favorables frente a Mensik, a quien había derrotado en sus tres enfrentamientos anteriores. El más reciente había sido apenas una semana atrás, en el ATP 500 de Beijing, donde el argentino se impuso en sets corridos.

Sin embargo, esta vez el checo logró revertir el historial. Mensik comenzó con mayor precisión, consiguió un quiebre temprano y se quedó con el primer parcial por 6-3.

Cerúndolo reaccionó en el segundo set. Después de un desarrollo equilibrado, logró quebrar el servicio de su rival y cerró el parcial por 6-3, lo que llevó la definición a un tercer set.

En el tramo decisivo, Mensik recuperó el control del encuentro. Quebró rápidamente el saque del argentino, tomó una ventaja de 3-0 y sostuvo la diferencia hasta sellar la victoria por 6-2.