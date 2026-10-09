La Nave Cultural tendrá un fin de semana largo con gastronomía, música y actividades para toda la familia

La Nave Cultural de San Luis será uno de los puntos de encuentro durante el fin de semana largo de octubre, con una agenda que combinará gastronomía internacional, música en vivo, danza y actividades solidarias. El principal atractivo llegará el lunes 12, cuando la feria ‘Bitácora de Sabores’ reúna propuestas culinarias de América, Europa, Asia y África, en una jornada abierta a toda la comunidad.

La programación comenzó el miércoles 7 con la recepción de delegaciones de la feria nacional educativa, que tiene como sede central el Cine Teatro San Luis. En ese marco, el edificio funciona como espacio de integración y almuerzo para estudiantes, docentes y representantes de diferentes provincias.

Durante este viernes 9 y sábado 10, de 8:00 a 21:00, se desarrolla el Encuentro Cristiano de la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. La organización espera la participación de más de 400 personas, entre delegaciones de distintas provincias e invitados internacionales, en actividades vinculadas con la fe, la enseñanza y el intercambio cultural.

El domingo habrá una jornada solidaria con danza, emprendedores y sorteos

La agenda continuará el domingo 11, de 15:30 a 19:30, con una actividad a beneficio de la Academia In Dance. El objetivo será recaudar fondos para que sus jóvenes bailarinas puedan viajar en diciembre a Villa Carlos Paz, donde representarán a San Luis.

La propuesta incluirá exhibiciones de baile, coreografías preparadas durante el año y un paseo de pequeños emprendedores. También habrá sorteos y actividades relacionadas con el Día de la Madre, en un encuentro pensado para compartir en familia.

El lunes, los sabores del mundo serán protagonistas con entrada gratuita

El cierre del fin de semana largo llegará el lunes 12, de 10:00 a 18:00, con la feria provincial ‘Bitácora de Sabores’, que ofrecerá un recorrido por la gastronomía y las tradiciones culturales de diferentes países.

La actividad será con entrada libre y gratuita y contará con puestos gastronómicos, espectáculos musicales, danzas típicas y presentaciones teatrales.

Entre las propuestas estarán representados México, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay y Argentina. También habrá especialidades de Italia, España, Bélgica, Alemania y Polonia, además de preparaciones vinculadas con Siria, Arabia, Hong Kong, Japón y Corea.

La feria contará con la participación de distintas colectividades y de AFS Programas Interculturales, que compartirán aspectos de sus tradiciones, historias y oportunidades de intercambio cultural.

San Luis, Mendoza y San Juan tendrán un espacio dedicado a la gastronomía cuyana

Uno de los sectores destacados será el Stand Gastronómico Cuyo, donde se podrán encontrar preparaciones tradicionales de San Luis, Mendoza y San Juan.

La propuesta incluirá empanadas, tortas fritas, pastelitos, mazamorra, chacinados, dulces y otras especialidades que forman parte de la identidad culinaria regional.

Los organizadores dispondrán de mesas y sillas en espacios interiores y exteriores para que los visitantes puedan disfrutar de las distintas opciones durante toda la jornada.

Habrá espectáculos musicales y un pasaporte cultural con sorteos

Además de la gastronomía, ‘Bitácora de Sabores’ tendrá una programación artística con música en vivo, danzas tradicionales y expresiones culturales de distintas regiones del mundo.

Entre las actividades se destaca el Pasaporte Gastronómico y Cultural, una iniciativa que permitirá a los visitantes reunir sellos mientras recorren los puestos y participar de sorteos.

El cierre musical estará a cargo de Juan Manuel ‘El Ángel Tropical’, quien ofrecerá un espectáculo para finalizar la celebración.

La Nave Cultural está ubicada en la intersección de las avenidas Centenario y Justo Daract, en la ciudad de San Luis.

Con esta programación, el espacio ofrecerá alternativas para diferentes públicos durante los cuatro días del fin de semana largo, con una propuesta que combina entretenimiento, solidaridad, gastronomía y encuentro cultural.