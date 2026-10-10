JUSTICIA
Quedó libre el comerciante acusado de agredir a periodistas en Villa Mercedes
El comerciante Fernando Alcaje, acusado de agredir a periodistas en Villa Mercedes, recuperó la libertad este viernes por decisión de la Justicia, aunque continuará imputado y deberá cumplir una serie de medidas restrictivas durante los próximos cuatro meses. Entre las disposiciones se encuentran la prohibición de acercarse a los denunciantes, la entrega de botones antipánico y la obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.
La resolución fue adoptada por el juez de Garantías N°4, Santiago Ortiz, en el marco de la investigación por los hechos ocurridos el 1° de octubre en una estación de servicio de la ciudad. El episodio tuvo como principal damnificado al periodista Miguel Ángel “Copito” Ocampo y también involucró, según la acusación, agresiones contra el comunicador Daniel Rodríguez y su hija Mayra.
Alcaje está imputado provisoriamente por tres hechos de lesiones leves, daños y amenazas, en concurso real. Durante la audiencia, el comerciante pidió disculpas y el magistrado lo instó a reflexionar sobre su conducta.
La Justicia impuso restricciones de acercamiento y botones antipánico
La decisión judicial establece que Alcaje deberá mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de Ocampo, Daniel Rodríguez, Mayra Rodríguez y Vanesa Escudero, propietaria del medio de comunicación en el que trabaja uno de los periodistas denunciantes.
También tendrá prohibido comunicarse con ellos por cualquier medio, tanto personalmente como a través de terceros. Como medida de protección, las cuatro personas recibirán botones antipánico.
Además, el comerciante no podrá abandonar la provincia sin autorización judicial durante cuatro meses y deberá presentarse a firmar el libro de control dentro de los primeros diez días de cada mes, a partir de noviembre.
Otra de las condiciones será realizar un tratamiento psicológico o psiquiátrico, según lo determine el profesional interviniente, quien deberá informar a la Fiscalía sobre su evolución.
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podría derivar en la aplicación de medidas de coerción más severas.
Por qué la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva
Durante la audiencia, el fiscal Maximiliano Bazla consideró que no correspondía solicitar la prisión preventiva del acusado.
Para fundamentar su posición, tuvo en cuenta las penas previstas para los delitos atribuidos, el arraigo de Alcaje en Villa Mercedes, donde posee domicilio y un comercio, y la ausencia de antecedentes de formulación de cargos.
Respecto de las lesiones sufridas por Ocampo, explicó que los informes médicos las calificaron inicialmente como leves, aunque esa evaluación podría modificarse de acuerdo con su evolución y la aparición de posibles secuelas.
El representante del Ministerio Público Fiscal también defendió las pruebas reunidas sobre las presuntas agresiones a Daniel y Mayra Rodríguez. Ambos fueron examinados por personal médico policial después de denunciar lo sucedido en la Comisaría 9ª.
Según los informes incorporados a la causa, la joven presentaba traumatismos en el brazo y la mano derecha, además del tobillo izquierdo, mientras que su padre tenía un hematoma en el antebrazo derecho.
La querella acompañó las medidas y la defensa cuestionó las pruebas
El abogado querellante Bautista Rivadera acompañó la postura de la Fiscalía y no descartó solicitar una ampliación de las calificaciones legales si aparecen nuevos elementos durante la investigación.
También recordó que Ocampo se encontraba dentro de su vehículo cuando fue atacado y que otras personas debieron intervenir para detener la agresión.
Por su parte, el defensor Germán Anabitarte cuestionó distintos aspectos de la reconstrucción de los hechos y sostuvo que existen testimonios que contradicen parte de la acusación.
Entre otros planteos, negó que su defendido hubiera golpeado a Daniel Rodríguez y puso en duda algunas circunstancias del ataque denunciado por Ocampo.
Sin embargo, la defensa no se opuso a las restricciones impuestas ni a la realización del tratamiento dispuesto por el juez.
El juez también rechazó un pedido para limitar la cobertura periodística
Otro de los aspectos relevantes del expediente está relacionado con la libertad de prensa.
Durante la audiencia, Ortiz recordó que el 5 de octubre había rechazado una solicitud de la defensa para restringir el acercamiento de periodistas al comercio de Alcaje, una cerrajería e imprenta ubicada sobre calle Belgrano, en Villa Mercedes.
El magistrado consideró que no existían pruebas de actos concretos de hostigamiento o violencia por parte de los trabajadores de prensa que justificaran limitar la cobertura informativa del caso.
De esta manera, la Justicia mantuvo el derecho de los medios a informar sobre el proceso, sin perjuicio de las garantías que corresponden al imputado.
Con la resolución, Alcaje continuará en libertad mientras avanza la investigación penal, sujeto al cumplimiento de las medidas de protección y control establecidas por el Juzgado de Garantías.
La causa seguirá abierta y la Fiscalía deberá determinar si las pruebas reunidas permiten sostener las imputaciones actuales o si corresponde modificar las calificaciones legales a partir de nuevos elementos.