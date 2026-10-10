Quedó libre el comerciante acusado de agredir a periodistas en Villa Mercedes

La Justicia impuso restricciones de acercamiento y botones antipánico

La decisión judicial establece que Alcaje deberá mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de Ocampo, Daniel Rodríguez, Mayra Rodríguez y Vanesa Escudero, propietaria del medio de comunicación en el que trabaja uno de los periodistas denunciantes.

También tendrá prohibido comunicarse con ellos por cualquier medio, tanto personalmente como a través de terceros. Como medida de protección, las cuatro personas recibirán botones antipánico.

Además, el comerciante no podrá abandonar la provincia sin autorización judicial durante cuatro meses y deberá presentarse a firmar el libro de control dentro de los primeros diez días de cada mes, a partir de noviembre.

Otra de las condiciones será realizar un tratamiento psicológico o psiquiátrico, según lo determine el profesional interviniente, quien deberá informar a la Fiscalía sobre su evolución.

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podría derivar en la aplicación de medidas de coerción más severas.