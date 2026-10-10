El Gobierno reemplazará tecnología china por equipos de EE.UU. en las redes del Estado

El plan contempla retirar equipos de Huawei de las redes gubernamentales

Uno de los principales objetivos será reducir la presencia de equipamiento de la empresa china Huawei en sectores considerados críticos de la infraestructura informática estatal.

La primera etapa incluirá un relevamiento de redes, centros de datos y sistemas utilizados por organismos nacionales. A partir de ese diagnóstico, se elaborará un inventario para identificar los dispositivos que deban ser reemplazados, aislados o sometidos a mayores controles de seguridad.

El proceso deberá realizarse de manera gradual para evitar interrupciones en los servicios públicos y garantizar el funcionamiento de las comunicaciones oficiales.

La iniciativa responde a los criterios de seguridad promovidos por Washington, que considera que determinados proveedores tecnológicos chinos pueden representar riesgos para la protección de información sensible. Esos cuestionamientos son rechazados por Beijing.

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El acuerdo también prevé la creación de un centro nacional de operaciones de ciberseguridad, que funcionará bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y tendrá capacidad para monitorear permanentemente las redes gubernamentales.

La nueva estructura permitirá detectar posibles ataques informáticos, identificar comportamientos sospechosos, analizar amenazas y coordinar respuestas entre diferentes organismos públicos.

El financiamiento estadounidense estará orientado principalmente al diseño tecnológico, la evaluación de sistemas, la organización institucional y la capacitación de especialistas argentinos.

Sin embargo, la Argentina deberá asumir gran parte de los gastos vinculados con la compra de nuevos equipos, programas informáticos y el funcionamiento del centro.

La propuesta busca que, una vez concluida la asistencia estadounidense, el país disponga de personal capacitado para administrar el sistema sin depender de la presencia permanente de técnicos extranjeros.

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