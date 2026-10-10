DESARROLLO PRODUCTIVO
La Sociedad Rural respaldó la Ley de Consorcios Camineros que impulsó el Gobierno
La Sociedad Rural de San Luis respaldó la implementación de la Ley de Consorcios Camineros y destacó la articulación con el Gobierno provincial para atender uno de los reclamos históricos del sector agropecuario: el mantenimiento de los caminos de tierra, fundamentales para la producción, el transporte y la conectividad de las comunidades rurales.
El planteo fue realizado este sábado por el presidente de la entidad, Joaquín Belgrano Rawson, durante la inauguración de la 79ª Exposición Rural, Agroganadera, Comercial e Industrial y la 23ª Exposición de Granja, que se desarrolló en el predio ubicado en Rawson y Belgrano, en la ciudad de San Luis.
Ante el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, el intendente Gastón Hissa, legisladores y representantes del sector productivo, el dirigente rural sostuvo que la nueva normativa representa un avance para resolver problemas de infraestructura que afectan tanto a los productores como a las familias que viven en el interior provincial.
Belgrano Rawson puso el foco en las consecuencias que genera el deterioro de los caminos, especialmente durante los períodos de lluvias, cuando numerosos accesos se vuelven difíciles de transitar.
“Un camino que se corta con la lluvia es una escuela que pierde clase, un ternero que no sale a tiempo y una inversión que no llega”, expresó para dimensionar el impacto económico y social de esta problemática.
El dirigente remarcó que la Ley de Consorcios Camineros surgió del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y las sociedades rurales, con el propósito de establecer un mecanismo de mantenimiento adaptado a las necesidades del territorio.
La normativa, sancionada en agosto y reglamentada a fines de septiembre, contempla la participación de los productores en la organización de los consorcios y la provisión inicial de maquinaria por parte del Estado provincial.
En ese marco, Belgrano Rawson convocó al sector a asumir un rol activo en la implementación del sistema, que busca mejorar la conservación de los caminos rurales y agilizar las respuestas ante los problemas de transitabilidad.
Otro de los ejes del discurso estuvo vinculado con la inseguridad en los establecimientos agropecuarios.
El presidente de la entidad valoró la creación de la Policía Rural como una medida para fortalecer la prevención y la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas productivas.
Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de complementar ese trabajo con una actuación judicial que permita avanzar en las investigaciones y resolver las causas vinculadas con delitos rurales.
En ese sentido, pidió mayor firmeza a la Justicia y recordó que existe un proyecto de ley presentado para crear una fiscalía especializada en delitos rurales.
El planteo reflejó una de las preocupaciones del sector: contar con mecanismos de prevención, investigación y respuesta judicial frente a hechos que afectan la actividad agropecuaria.
Durante su intervención, Belgrano Rawson también se refirió a las políticas destinadas a la conservación de los bosques nativos.
El dirigente sostuvo que durante años los productores enfrentaron dificultades por las demoras en la entrega de los recursos previstos para su protección.
Según señaló, la actual gestión provincial mejoró las condiciones de financiamiento y permitió recuperar el valor de los incentivos destinados al cuidado de estos ambientes naturales.
En ese contexto, consideró importante sostener herramientas que permitan compatibilizar la actividad productiva con la conservación de los recursos naturales.