La Sociedad Rural respaldó la Ley de Consorcios Camineros que impulsó el Gobierno

Los caminos rurales, una prioridad para la producción y las comunidades

Belgrano Rawson puso el foco en las consecuencias que genera el deterioro de los caminos, especialmente durante los períodos de lluvias, cuando numerosos accesos se vuelven difíciles de transitar.

“Un camino que se corta con la lluvia es una escuela que pierde clase, un ternero que no sale a tiempo y una inversión que no llega”, expresó para dimensionar el impacto económico y social de esta problemática.

El dirigente remarcó que la Ley de Consorcios Camineros surgió del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y las sociedades rurales, con el propósito de establecer un mecanismo de mantenimiento adaptado a las necesidades del territorio.

La normativa, sancionada en agosto y reglamentada a fines de septiembre, contempla la participación de los productores en la organización de los consorcios y la provisión inicial de maquinaria por parte del Estado provincial.

En ese marco, Belgrano Rawson convocó al sector a asumir un rol activo en la implementación del sistema, que busca mejorar la conservación de los caminos rurales y agilizar las respuestas ante los problemas de transitabilidad.