El caso de Virginia Palacios y “El Porteño” Gómez suma interrogantes tras la captura del prófugo

La captura de Nicolás Mauricio “El Porteño” Gómez en la provincia de Buenos Aires volvió a poner bajo la lupa su vínculo con la fiscal de Juicio Virginia Palacios, quien denunció amenazas contra ella y su hija y posteriormente fue suspendida de sus funciones durante 60 días por decisión del procurador general de San Luis, Sebastián Cadelago Filippi.

El caso reúne una serie de denuncias cruzadas, acusaciones que deberán ser investigadas y una situación judicial particular: Palacios intervenía como fiscal en el proceso en el que Gómez está acusado de cinco hechos de homicidio en grado de tentativa, por los que la Fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión. El debate había sido suspendido luego de que los abogados defensores renunciaran poco antes de su inicio.

La fiscal reconoció que conocía a Gómez

En una denuncia presentada el 16 de septiembre, Palacios relató que había recibido información sobre un supuesto plan para asesinarla a ella y a Jorge “Neneto” Novillo, en medio de un conflicto familiar relacionado con el robo de una importante suma de dinero.

Según la versión que la funcionaria incorporó a su presentación, un interno del Servicio Penitenciario conocido como “Coco” Fábrega habría mencionado que Ernesto “El Tomero” Novillo habría pagado a Gómez para cometer los asesinatos. Se trata de una acusación incluida en la denuncia, cuya veracidad debe establecerse mediante la investigación judicial.

En esa misma presentación, Palacios reconoció que conocía personalmente a Gómez. Explicó que el hombre había concurrido en algunas oportunidades a su domicilio para realizar trabajos de mantenimiento y señaló que lo había visto por última vez meses antes de que quedara detenido.

Las acusaciones cruzadas y la suspensión

La fiscal también denunció que circulaban versiones que la vinculaban con un supuesto encubrimiento en la investigación por el robo y con el presunto ocultamiento de dinero en una propiedad que construye en El Volcán. Palacios rechazó esas acusaciones.

Además, relató que la pareja de Gómez la habría señalado por supuestamente colaborar en la fuga del hombre y recibir 180.000 dólares para conseguir su libertad. La funcionaria negó esas afirmaciones y las calificó como falsas.

El 30 de septiembre, el procurador general Sebastián Cadelago Filippi dispuso la suspensión preventiva de Palacios por 60 días. La decisión estuvo relacionada con el vínculo que la funcionaria reconoció mantener con Gómez. La medida administrativa no equivale, por sí sola, a una determinación de responsabilidad penal.

Gómez estaba prófugo desde agosto

Gómez fue capturado durante la madrugada del jueves 8 de octubre en Moreno, provincia de Buenos Aires. Según la información publicada por El Chorrillero, la detención se produjo inicialmente en el marco de otro procedimiento, durante el cual las autoridades detectaron que tenía un pedido de captura vigente de la Justicia de San Luis.

El hombre permanecía prófugo desde el 12 de agosto, cuando escapó de la vivienda en la que cumplía prisión domiciliaria. Esa modalidad había sido dispuesta cuatro días antes por la jueza de Garantía Agustina Dopazo Samper, en una causa en la que está acusado de haber disparado contra un menor de edad y una persona con discapacidad.

Tras la captura, comenzaron las gestiones para concretar su traslado a San Luis, donde tiene procesos penales pendientes. Su detención vuelve a colocar en el centro de la escena tanto las causas que enfrenta como las circunstancias que rodean la denuncia de Palacios y la suspensión de la fiscal.