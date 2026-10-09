Renuevan la instalación eléctrica y la iluminación del dique Piscu Yaco en San Luis

El dique Piscu Yaco, ubicado en la localidad de Cortaderas, suma mejoras en su infraestructura con trabajos de renovación eléctrica e iluminación ejecutados por San Luis Agua. Las intervenciones incluyeron el recambio de luminarias, cableado y tableros eléctricos para actualizar el sistema y mantenerlo en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Las tareas forman parte de las acciones de mantenimiento preventivo que lleva adelante el organismo provincial en los espacios bajo su jurisdicción, con el objetivo de conservar las instalaciones y mejorar sus condiciones generales.

Renovación del sistema eléctrico

Los trabajos abarcaron distintos componentes de la instalación eléctrica del dique. El recambio de luminarias apunta a mejorar el sistema de iluminación, mientras que la renovación del cableado y de los tableros permite actualizar elementos esenciales para la operatividad de la infraestructura.

Desde San Luis Agua señalaron que este tipo de intervenciones resulta importante para preservar las instalaciones y contribuir a su funcionamiento adecuado a lo largo del tiempo.

Un espacio turístico de la Costa de los Comechingones

El dique Piscu Yaco es uno de los atractivos de Cortaderas y de la región de la Costa de los Comechingones, donde el entorno serrano y el embalse convocan a visitantes durante distintas épocas del año.

Las tareas de mantenimiento se enmarcan en las acciones de conservación de los espacios vinculados a la gestión del agua. La renovación eléctrica y de la iluminación busca mantener la infraestructura existente y acompañar el uso del lugar.

San Luis Agua continúa con este tipo de intervenciones en distintos puntos de la provincia, orientadas al mantenimiento y la puesta en valor de instalaciones bajo su responsabilidad.