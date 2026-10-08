Beca Universal Superior en San Luis: quiénes pueden cobrar los U$S 300 y cuándo inscribirse

La Beca Universal Superior (BUS) abrirá una nueva etapa de inscripción en San Luis y permitirá que estudiantes que cumplan con los requisitos accedan al segundo pago de U$S 300, previsto para diciembre. El trámite será online y estará disponible entre el 15 y el 31 de octubre.

El programa contempla un beneficio total de U$S 600, dividido en dos pagos de U$S 300. El primero se realizó en julio y quienes ya lo recibieron deberán volver a inscribirse para acceder al segundo desembolso.

Quiénes pueden acceder a la beca

La convocatoria está destinada a estudiantes que finalizaron el nivel secundario durante el ciclo lectivo 2025 y que comenzaron, a principios o mediados de 2026, una carrera, tecnicatura u oficio en una institución de educación superior que forme parte de la Comisión Provincial de Articulación con el Nivel Superior (CoProANS).

También podrán inscribirse quienes hayan comenzado sus estudios superiores a mediados de este año y todavía no hayan participado de la primera convocatoria.

Entre la documentación requerida se encuentra el certificado de alumno regular actualizado y una fotografía del DNI. Además, los postulantes deberán completar sus datos personales, seleccionar la institución y la formación que están cursando y adjuntar la documentación solicitada.

Cómo y cuándo hacer la inscripción

El trámite podrá realizarse de manera online desde el 15 hasta el 31 de octubre. Los estudiantes deberán ingresar al sitio de la Dirección de Beneficios Estudiantiles, seleccionar el apartado “Beca BUS” y completar el formulario correspondiente.

Ingresar al sitio de Beneficios Estudiantiles

Una vez completada la inscripción, el sistema generará un comprobante con un número de trámite, que permitirá realizar consultas en caso de que exista algún error en el formulario o surja alguna duda relacionada con la beca.

Cerca de 3.000 estudiantes ya recibieron el primer pago

En la primera convocatoria se inscribieron aproximadamente 3.000 alumnos de distintas instituciones de educación superior de San Luis, quienes pudieron acceder al primer desembolso. Ahora deberán realizar nuevamente el trámite para recibir los U$S 300 restantes.

El programa busca acompañar a los jóvenes durante su primer año de formación superior y facilitar la continuidad de sus estudios en universidades e institutos de la provincia.