San Luis avanza con un plan para ordenar el agua durante las próximas dos décadas

San Luis dio un paso clave para definir cómo administrará el agua en los próximos años. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Plan Maestro del Agua, una iniciativa que propone ordenar la gestión del recurso, modernizar la infraestructura existente y establecer una planificación que llegue hasta 2046. El proyecto obtuvo 24 votos a favor y 11 en contra y ahora deberá ser tratado por el Senado.

La iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi parte de un diagnóstico sobre la disponibilidad de agua, el estado de los sistemas de distribución y las necesidades de los distintos sectores. El objetivo central es establecer una hoja de ruta frente al crecimiento poblacional, el desarrollo productivo y los escenarios climáticos que pueden afectar la disponibilidad del recurso.

Cuánta agua consume San Luis y dónde está la mayor demanda

Uno de los datos que atraviesa el diagnóstico es la distribución del consumo. Según la información presentada durante el debate legislativo, el 20% del agua utilizada en la provincia corresponde al consumo poblacional, mientras que el 80% está destinado a actividades productivas.

El plan busca, a partir de esa realidad, establecer criterios para garantizar el abastecimiento de las localidades y, al mismo tiempo, promover un uso más eficiente del agua destinada a la producción.

Diques, acueductos y canales bajo la lupa

San Luis cuenta actualmente con 20 diques, con una capacidad conjunta cercana a los 470 hectómetros cúbicos. A esa infraestructura se suman unos 4.400 kilómetros de acueductos y más de 700 kilómetros de canales.

El proyecto plantea mejorar el mantenimiento y modernización de esos sistemas y avanzar en una medición más precisa de los volúmenes de agua que ingresan, se almacenan y se distribuyen.

También contempla la modernización de los canales de los consorcios Quines-Candelaria y Renca-Santa Rosa, además de la actualización de los estudios sobre la capacidad de almacenamiento de los embalses.

Medir más para saber cuánto agua hay

Uno de los puntos centrales del plan es fortalecer la información disponible para tomar decisiones.

En ese sentido, el Gobierno provincial avanzó con la incorporación de 11 nuevas estaciones pluviográficas vinculadas con la Red de Estaciones Meteorológicas (REM). La información permitirá mejorar el seguimiento de las precipitaciones y aportar datos para la administración de los embalses.

El proyecto también propone reforzar el control sobre las perforaciones, los niveles de consumo y el estado de las fuentes de agua superficiales y subterráneas.

Cuatro ejes para una política hídrica de largo plazo

El Plan Maestro organiza sus acciones en cuatro grandes ejes: garantizar el abastecimiento de las poblaciones, promover un uso sostenible del agua para la producción, proteger las cuencas y fortalecer la gestión institucional y financiera.

Este último punto incluye el objetivo de mejorar las capacidades técnicas y financieras de San Luis Agua y generar herramientas que permitan acceder a financiamiento nacional e internacional para obras de adaptación y resiliencia climática.

Una planificación que mira más allá de 2036

La propuesta establece distintos horizontes temporales. El primero contempla acciones entre 2026 y 2031; el segundo proyecta medidas hasta 2036 y el tercero extiende la planificación hasta 2046.

La idea es que las decisiones sobre infraestructura, conservación y distribución del agua no queden atadas a una coyuntura puntual, sino que formen parte de una estrategia de largo plazo.

Con la media sanción de Diputados, el proyecto quedó ahora en manos del Senado. Allí continuará el debate de una iniciativa que busca transformar la administración del agua en una política de planificación para las próximas décadas.