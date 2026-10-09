La Mesa Minera tendrá un segundo encuentro en San Luis con asesoramiento y herramientas para el sector

La actividad minera de San Luis tendrá un nuevo espacio de intercambio el próximo martes 13 de octubre, cuando se realice el segundo encuentro de la Mesa Sectorial de Minería y Mineroindustria en la localidad de La Toma. La jornada buscará acercar herramientas del Estado provincial a los actores del sector y recoger sus demandas para impulsar el desarrollo de la actividad.

La reunión comenzará a las 18 en el Club Atlético y Recreativo de La Toma y estará destinada a empresarios, emprendedores, profesionales, proveedores de servicios y otros participantes de las distintas cadenas de valor vinculadas con la minería.

Durante el encuentro se brindará información y asesoramiento sobre alternativas de financiamiento, capacitación, asistencia y acompañamiento productivo, de acuerdo con las necesidades de cada actividad.

Un espacio para vincular al Estado con las empresas

La Mesa Sectorial de Minería y Mineroindustria funciona como una instancia de trabajo conjunto entre el sector público y el privado. El objetivo es identificar necesidades, detectar oportunidades y generar propuestas que permitan fortalecer la actividad minera y sus servicios asociados.

La dinámica apunta a que los participantes puedan plantear dificultades, compartir experiencias y acercar iniciativas vinculadas con sus emprendimientos y empresas. A partir de ese intercambio, se busca transformar las demandas del sector en acciones concretas.

La convocatoria forma parte de la estrategia provincial de promover la articulación público-privada y acompañar el crecimiento de las actividades productivas.

Cómo participar del encuentro en La Toma

Los interesados deben realizar una inscripción previa mediante el formulario habilitado por el Gobierno provincial.

Para consultas o más información, pueden comunicarse con la Dirección de Mesas Sectoriales y Regionales al 2664-452000, interno 3692.

La reunión del martes será una nueva instancia de diálogo entre el Gobierno y los distintos actores de la minería sanluiseña, con eje en las herramientas disponibles y las oportunidades para fortalecer el desarrollo del sector.