Por primera vez, realizaron una reconstrucción completa de lengua en el Hospital Ramón Carrillo

El Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de San Luis realizó por primera vez una cirugía de reconstrucción de lengua con tejido del antebrazo en una paciente con cáncer. La intervención, que se extendió durante aproximadamente nueve horas, permitió tratar el tumor y reconstruir parte del órgano en el mismo procedimiento. La mujer recibió el alta después de una semana de internación y evoluciona favorablemente.

La paciente presentaba un carcinoma epidermoide que comprometía la mitad izquierda de la lengua. Con intención curativa, el equipo médico extirpó aproximadamente la mitad del órgano y los ganglios del cuello del mismo lado. Luego realizó la reconstrucción mediante un procedimiento de alta complejidad que requirió tecnología especializada y un trabajo coordinado entre distintos profesionales.

Cómo reconstruyeron la lengua con tejido del antebrazo

El jefe del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello, Mariano Sánchez, explicó que para reconstruir la zona afectada utilizaron piel y tejido del antebrazo izquierdo de la paciente, junto con los pequeños vasos sanguíneos que los irrigan.

Uno de los mayores desafíos fue asegurar que el tejido trasplantado continuara recibiendo sangre. Para lograrlo, los cirujanos utilizaron un microscopio quirúrgico y conectaron los diminutos vasos sanguíneos del antebrazo con los del cuello mediante suturas extremadamente finas.

La técnica permitió realizar el tratamiento del tumor y la reconstrucción en una única operación, con el objetivo de preservar la mayor cantidad posible de funciones de la lengua.

Un equipo de diez profesionales participó de la cirugía

La intervención estuvo a cargo del equipo del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Ramón Carrillo, integrado por Sánchez, los cirujanos Daniel Agramunt y Tomás Kruse, y el residente Fermín Gazze. También colaboró el cirujano Esteban Criado del Río, de Córdoba.

El equipo incluyó además al anestesiólogo residente Guido Ferrero, bajo la supervisión de Sergio Mauras, junto con instrumentadoras, anestesiólogos, enfermeros y personal de terapia intensiva.

En total, alrededor de diez personas trabajaron de manera simultánea durante el procedimiento, que demandó preparación, equipamiento específico y coordinación entre las distintas áreas del hospital.

La paciente volvió a alimentarse y recupera el habla

Después de la cirugía, la mujer permaneció internada aproximadamente una semana. Los primeros cinco días estuvo en terapia intensiva para controlar de cerca la evolución de la reconstrucción y luego pasó a una habitación común.

Durante la recuperación pudo comenzar a alimentarse y recuperó progresivamente la capacidad para tragar y hablar. Tras recibir el alta, continuó el proceso en su domicilio y ya tuvo su primer control médico, con una evolución favorable.

Sánchez destacó que el objetivo de estas intervenciones no se limita a extirpar el tumor, sino que también busca preservar la calidad de vida y facilitar la recuperación de funciones esenciales para las actividades cotidianas.

Un avance para la salud pública de San Luis

La realización de esta cirugía representa un nuevo avance en la capacidad del Hospital Ramón Carrillo para ofrecer procedimientos de alta complejidad. Hasta ahora, una intervención de estas características podía requerir la derivación del paciente a un centro especializado de otra provincia.

El procedimiento amplía las posibilidades de tratamiento dentro del sistema público de salud provincial y pone el foco tanto en el abordaje de la enfermedad como en la recuperación funcional posterior a la cirugía.