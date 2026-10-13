La Fórmula 1 volverá a África y Ruanda tendrá un Gran Premio desde la próxima década

La Fórmula 1 volverá a correr en África después de casi cuatro décadas. La categoría confirmó que Ruanda albergará un Gran Premio a comienzos de la década de 2030, tras alcanzar un acuerdo por 10 años que marcará el regreso del campeonato al continente.

La competencia se disputará en un nuevo circuito que será construido especialmente en Bugesera, al sudeste de Kigali, la capital ruandesa.

El trazado deberá estar terminado antes de la primera carrera y formará parte de un proyecto más amplio de infraestructura, turismo y desarrollo deportivo impulsado por el país africano.

La fecha exacta del debut todavía no fue anunciada. La Fórmula 1 indicó que los detalles sobre el calendario, los avances de la obra y la organización del fin de semana de competencia serán comunicados más adelante.

La Fórmula 1 vuelve a África después de 1993

El anuncio pone fin a una ausencia que se prolonga desde hace más de tres décadas.

La última carrera de Fórmula 1 disputada en territorio africano fue el Gran Premio de Sudáfrica de 1993, celebrado en el circuito de Kyalami.

Desde entonces, distintas alternativas aparecieron como posibles candidatas para devolver al continente al calendario, pero ninguna llegó a concretarse.

Ruanda consiguió finalmente cerrar un acuerdo de largo plazo y se convertirá en el nuevo destino africano de la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1”, sostuvo Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la categoría, durante la presentación.

El dirigente destacó que el regreso permitirá que el campeonato vuelva a tener presencia en todos los continentes habitados y remarcó que África formaba parte desde hacía años de los planes de expansión de la F1.

Un circuito nuevo cerca de Kigali

El proyecto prevé la construcción de un autódromo permanente en Bugesera, una zona ubicada en las cercanías de Kigali.

El circuito deberá cumplir con los máximos estándares exigidos por la Federación Internacional del Automóvil para recibir una competencia de Fórmula 1.

La iniciativa no estará limitada únicamente al Gran Premio. El complejo fue pensado también para recibir otras competencias de automovilismo, eventos internacionales y actividades comerciales durante el resto del año.

El gobierno ruandés espera que la llegada de la Fórmula 1 genere un impacto sobre el turismo, las inversiones, el empleo y la formación de profesionales vinculados con la industria deportiva.

Paul Kagame celebró el acuerdo

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, calificó el anuncio como un hito para todo el continente.

“Hoy pertenece a África”, sostuvo durante la presentación realizada en Kigali.

Kagame destacó especialmente el alcance que tiene la Fórmula 1 entre los jóvenes africanos y planteó que el proyecto puede abrir oportunidades no solamente para espectadores, sino también para futuros ingenieros, técnicos, empresarios y pilotos.

Ruanda viene desarrollando durante los últimos años una estrategia para captar grandes acontecimientos deportivos internacionales y posicionarse como sede de competencias y congresos de alcance global.

El deseo que Lewis Hamilton sostuvo durante años

El regreso a África también concreta uno de los pedidos públicos más reiterados de Lewis Hamilton.

El siete veces campeón mundial, único piloto negro que compitió en la Fórmula 1, reclamó durante años que el campeonato recuperara una fecha en el continente.

Hamilton había contado que trabajaba “en segundo plano” para impulsar esa posibilidad y sostuvo en reiteradas ocasiones que África era el gran territorio pendiente dentro de la expansión internacional de la categoría.

La Fórmula 1 calcula que cuenta con más de 100 millones de seguidores en el continente, un mercado que además presenta una fuerte presencia de público joven.

Con el acuerdo de Ruanda, la categoría abre ahora una nueva etapa. Todavía faltan varios años de obras y planificación, pero la decisión ya está tomada: la Fórmula 1 regresará a África por primera vez desde 1993 y lo hará con un proyecto pensado para permanecer durante al menos una década.