ESPACIOS PÚBLICOS
Buena Esperanza inauguró una reserva natural con una pista de 1.250 metros y un homenaje a Malvinas
La localidad de Buena Esperanza, en el departamento Dupuy, sumó un nuevo espacio público destinado a la recreación, el deporte y la memoria histórica. Se trata de la Reserva Natural Urbana “Malvinas Argentinas”, inaugurada con la participación de autoridades provinciales, municipales y excombatientes.
El predio está ubicado en el campo de doma “Matunguito Rozandal” y ofrece distintas instalaciones para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de actividades al aire libre.
Uno de sus principales atractivos es una pista de 1.250 metros de extensión, diseñada para la práctica de running y ciclismo. El circuito permitirá realizar caminatas, entrenamientos y paseos en bicicleta dentro de un entorno destinado al encuentro comunitario.
La reserva también cuenta con juegos infantiles, una cancha de fútbol, un sector equipado con asadores y un mástil central, que completa la infraestructura del nuevo espacio.
Un homenaje permanente a los héroes de Malvinas
Además de su función recreativa, la reserva incorpora un sector especialmente dedicado a recordar a los veteranos y caídos durante la Guerra de Malvinas.
El espacio busca mantener presente la memoria de quienes participaron del conflicto de 1982 y transmitir a las nuevas generaciones el reconocimiento a los argentinos que defendieron la soberanía nacional.
La inauguración contó con la presencia de tres veteranos de guerra pertenecientes a la 5ª Brigada Aérea: José Maidana, Rudy Cámera y Víctor Gatica, todos suboficiales retirados de la Fuerza Aérea Argentina.
También participaron integrantes de la Asociación Civil “Héroes de Celeste y Blanco”, quienes acompañaron la apertura del sector conmemorativo.
El acto fue encabezado por la intendenta de Buena Esperanza, Sofía Larroudé, acompañada por el ministro de Gobierno de San Luis, Gonzalo Amondarain.
Entre los presentes estuvieron los diputados provinciales Fernando Larroudé y Marisa Lucero, además de representantes de organizaciones vinculadas con la memoria de Malvinas.
La habilitación del predio representa una nueva alternativa para las familias de Buena Esperanza, que podrán contar con instalaciones para practicar deportes, compartir encuentros y desarrollar actividades recreativas.
Al mismo tiempo, el homenaje a los excombatientes le otorga al lugar un significado que trasciende su infraestructura deportiva.
Con la Reserva Natural Urbana “Malvinas Argentinas”, Buena Esperanza incorpora un espacio que combina actividad física, recreación familiar y reconocimiento a los veteranos de guerra, fortaleciendo las alternativas de encuentro para la comunidad del sur provincial.