Buena Esperanza inauguró una reserva natural con una pista de 1.250 metros y un homenaje a Malvinas

La localidad de Buena Esperanza, en el departamento Dupuy, sumó un nuevo espacio público destinado a la recreación, el deporte y la memoria histórica. Se trata de la Reserva Natural Urbana “Malvinas Argentinas”, inaugurada con la participación de autoridades provinciales, municipales y excombatientes.

El predio está ubicado en el campo de doma “Matunguito Rozandal” y ofrece distintas instalaciones para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de actividades al aire libre.

Uno de sus principales atractivos es una pista de 1.250 metros de extensión, diseñada para la práctica de running y ciclismo. El circuito permitirá realizar caminatas, entrenamientos y paseos en bicicleta dentro de un entorno destinado al encuentro comunitario.

La reserva también cuenta con juegos infantiles, una cancha de fútbol, un sector equipado con asadores y un mástil central, que completa la infraestructura del nuevo espacio.

Un homenaje permanente a los héroes de Malvinas

Además de su función recreativa, la reserva incorpora un sector especialmente dedicado a recordar a los veteranos y caídos durante la Guerra de Malvinas.

El espacio busca mantener presente la memoria de quienes participaron del conflicto de 1982 y transmitir a las nuevas generaciones el reconocimiento a los argentinos que defendieron la soberanía nacional.

La inauguración contó con la presencia de tres veteranos de guerra pertenecientes a la 5ª Brigada Aérea: José Maidana, Rudy Cámera y Víctor Gatica, todos suboficiales retirados de la Fuerza Aérea Argentina.

También participaron integrantes de la Asociación Civil “Héroes de Celeste y Blanco”, quienes acompañaron la apertura del sector conmemorativo.