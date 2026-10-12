Cristiano Ronaldo volvió a desafiar a Messi y Maradona al proclamarse el mejor de la historia

Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena futbolística mundial después de que se difundieran declaraciones en las que se autoproclamó el mejor jugador de todos los tiempos, por encima de figuras como Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Pelé.

“El mejor de la historia soy yo, punto final”, afirmó el delantero portugués en una entrevista que recuperó repercusión este lunes 12 de octubre y provocó una nueva discusión entre los fanáticos del fútbol.

Sin embargo, existe un dato clave: las declaraciones no son nuevas. Fueron realizadas en febrero de 2025 durante una entrevista con el periodista español Edu Aguirre, para el programa El Chiringuito, emitida por La Sexta.

La controversia se originó cuando CNN Portugal volvió a publicar fragmentos de aquella conversación sin aclarar su antigüedad. Posteriormente, el contenido fue retirado y otros medios que habían presentado las frases como actuales debieron corregir la información.

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