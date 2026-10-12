POLÉMICA MUNDIAL
Cristiano Ronaldo volvió a desafiar a Messi y Maradona al proclamarse el mejor de la historia
Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena futbolística mundial después de que se difundieran declaraciones en las que se autoproclamó el mejor jugador de todos los tiempos, por encima de figuras como Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Pelé.
“El mejor de la historia soy yo, punto final”, afirmó el delantero portugués en una entrevista que recuperó repercusión este lunes 12 de octubre y provocó una nueva discusión entre los fanáticos del fútbol.
Sin embargo, existe un dato clave: las declaraciones no son nuevas. Fueron realizadas en febrero de 2025 durante una entrevista con el periodista español Edu Aguirre, para el programa El Chiringuito, emitida por La Sexta.
La controversia se originó cuando CNN Portugal volvió a publicar fragmentos de aquella conversación sin aclarar su antigüedad. Posteriormente, el contenido fue retirado y otros medios que habían presentado las frases como actuales debieron corregir la información.
Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Messi, Maradona y Pelé
Durante aquella entrevista, el delantero defendió su trayectoria y aseguró que sus características futbolísticas lo convierten en el jugador más completo que haya existido.
Cristiano destacó su capacidad para marcar goles de distintas maneras, su velocidad, su fortaleza física, su juego aéreo y su rendimiento con ambas piernas.
También se refirió directamente a las comparaciones con otras leyendas del fútbol.
“Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, eso es cuestión de gusto personal. Lo respeto”, sostuvo el portugués.
No obstante, insistió en que sus cualidades individuales y sus registros goleadores respaldan su posición en la discusión histórica.
Ronaldo aseguró que sus números hablan por sí mismos y consideró que sus actuaciones no reciben todo el reconocimiento que merecen.
La polémica estalló en medio de su conflicto con Portugal
La reaparición de las declaraciones coincidió con un momento de tensión entre Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa.
El futbolista abandonó recientemente la concentración del seleccionado después de mantener diferencias con el entrenador Jorge Jesus, relacionadas con su participación en un partido frente a Noruega.
El episodio generó repercusiones en Portugal y abrió interrogantes sobre su continuidad en el equipo nacional.
En ese contexto, la difusión de la antigua entrevista volvió a instalar el debate sobre el lugar que ocupa Ronaldo entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos.
La confusión se amplificó cuando distintos medios internacionales reprodujeron sus palabras como si hubieran sido pronunciadas recientemente.
Los números que respaldan la carrera del portugués
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa en actividad en el Al Nassr de Arabia Saudita y mantiene como uno de sus grandes objetivos alcanzar los 1.000 goles oficiales.
Según los registros difundidos este lunes, el delantero acumula alrededor de 980 goles en 1.337 partidos profesionales, entre clubes y selección.
A lo largo de su carrera conquistó cinco Balones de Oro, cinco títulos de la Liga de Campeones de Europa y numerosos campeonatos nacionales e internacionales.
También fue campeón de la Eurocopa 2016 con Portugal y se consolidó como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.
Sus estadísticas constituyen uno de los principales argumentos que utiliza para defender su lugar en la discusión, aunque las comparaciones con Messi, Maradona y Pelé también involucran títulos, influencia deportiva y valoraciones subjetivas