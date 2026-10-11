Un joven motociclista murió tras un violento choque con un auto en el Puente Favaloro

Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo 11 de octubre dejó un joven motociclista muerto y un automovilista gravemente herido en las inmediaciones del Puente René Favaloro, en la zona norte de la ciudad de San Luis.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro involucró a una motocicleta Rouser de 250 centímetros cúbicos y un Renault 19, que colisionaron violentamente por circunstancias que todavía son materia de investigación.

La víctima, cuya edad se estima entre los 20 y los 25 años, conducía la motocicleta. Como consecuencia del fuerte impacto, salió despedida del rodado y cayó a un canal de agua ubicado junto a la arteria.

El joven murió en el lugar, antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Por su parte, el conductor del Renault 19 sufrió heridas de gravedad. Personal del servicio de emergencias acudió al lugar, le brindó las primeras atenciones y posteriormente lo trasladó de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo, donde quedó bajo atención médica.

Investigan cómo ocurrió el choque fatal

Tras el accidente, efectivos policiales y personal especializado trabajaron en el sector para realizar las pericias correspondientes y reunir elementos que permitan reconstruir la mecánica del siniestro.

Los investigadores buscan determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos y establecer los factores que pudieron haber intervenido en el desenlace fatal.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad del motociclista fallecido ni se difundieron conclusiones sobre las causas del choque.

La tragedia volvió a poner en primer plano la problemática de la seguridad vial en la capital puntana, donde un nuevo siniestro de gravedad terminó con la vida de un joven y dejó a otra persona hospitalizada.