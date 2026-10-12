Buscaban a un hombre desaparecido y encontraron 10 kilos de oro ocultos en un inodoro

Un operativo para esclarecer la desaparición de un hombre en Santa Cruz terminó con un descubrimiento inesperado. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina encontraron cerca de 10 kilos de oro escondidos dentro del depósito de agua de un viejo inodoro, durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Caleta Olivia.

El procedimiento permitió secuestrar cuatro lingotes de aproximadamente 2,5 kilos cada uno, cuyo valor total fue estimado en más de 1.200 millones de pesos.

El hallazgo se produjo en una vivienda investigada por su posible vinculación con la desaparición de un hombre ocurrida el 7 de diciembre de 2025. Los investigadores intentan determinar tanto la procedencia del metal precioso como su eventual relación con el caso.

Según informó la Prefectura, los lingotes estaban ocultos en el depósito de agua de un inodoro instalado en un baño que se encontraba fuera de uso.