INSÓLITO HALLAZGO
Buscaban a un hombre desaparecido y encontraron 10 kilos de oro ocultos en un inodoro
Un operativo para esclarecer la desaparición de un hombre en Santa Cruz terminó con un descubrimiento inesperado. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina encontraron cerca de 10 kilos de oro escondidos dentro del depósito de agua de un viejo inodoro, durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Caleta Olivia.
El procedimiento permitió secuestrar cuatro lingotes de aproximadamente 2,5 kilos cada uno, cuyo valor total fue estimado en más de 1.200 millones de pesos.
El hallazgo se produjo en una vivienda investigada por su posible vinculación con la desaparición de un hombre ocurrida el 7 de diciembre de 2025. Los investigadores intentan determinar tanto la procedencia del metal precioso como su eventual relación con el caso.
Según informó la Prefectura, los lingotes estaban ocultos en el depósito de agua de un inodoro instalado en un baño que se encontraba fuera de uso.
El oro estaba escondido en un baño que ya no se utilizaba
Los procedimientos fueron realizados en dos inmuebles de Caleta Olivia, por orden del Juzgado de Instrucción N°1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.
En la primera vivienda, los efectivos identificaron a tres personas mayores de edad y, durante una inspección minuciosa, descubrieron los cuatro lingotes dentro del depósito de agua del sanitario.
Pero el oro no fue el único elemento secuestrado.
Los investigadores también encontraron un automóvil, un equipo de grabación de cámaras de seguridad, dos teléfonos celulares, 38 vainas servidas y tres sobres con muestras de hisopados realizados sobre una heladera.
Todo ese material quedó a disposición de la Justicia para determinar si aporta información relevante sobre la desaparición que originó la investigación.
En el segundo domicilio allanado fueron identificadas cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad. Allí se secuestraron otros dos teléfonos celulares.
Las personas identificadas quedaron supeditadas a la causa judicial.
El operativo es parte de una investigación iniciada después de que un hombre desapareciera el 7 de diciembre de 2025 en Caleta Olivia.
Desde el 6 de mayo de este año, las tareas quedaron formalmente a cargo de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina.
Los efectivos realizaron trabajos de vigilancia, análisis de información y otras medidas investigativas que permitieron identificar los domicilios allanados.
Durante agosto y septiembre ya se habían concretado procedimientos vinculados con el expediente.
El descubrimiento de los lingotes abrió una nueva línea de investigación, aunque todavía no se estableció públicamente qué relación tendría el oro con la persona desaparecida.
Investigan una posible conexión con un robo millonario a una minera
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que las autoridades también buscan determinar si el metal precioso está relacionado con un importante robo cometido contra una empresa minera de Santa Cruz en 2023.
En aquel episodio, delincuentes sustrajeron lingotes de oro y plata de una bóveda, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional.
Los investigadores analizan si parte de ese material podría corresponder al oro encontrado en el inodoro, aunque por el momento no existe una vinculación confirmada entre ambos hechos.
También se examina la posibilidad de que los lingotes hayan sido sometidos a procesos de refinación o modificaciones en sus sellos de identificación.
Las autoridades señalaron que ciertas modalidades de comercialización del oro refinado pueden utilizarse para eludir controles e impuestos, pero no confirmaron que esa práctica se haya aplicado en este caso.
La Justicia deberá determinar la procedencia de los cuatro lingotes y analizar los dispositivos electrónicos, las vainas y las muestras secuestradas durante los allanamientos.
Los investigadores también buscarán establecer quiénes tenían acceso al lugar donde estaba escondido el oro y si el hallazgo permite avanzar en el esclarecimiento de la desaparición.
Por ahora, el procedimiento dejó al descubierto un botín millonario oculto en uno de los lugares menos esperados de una vivienda, mientras continúan abiertas las investigaciones sobre su origen y su posible relación con otros delitos.