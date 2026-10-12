La crecida del río Iguazú obligó a cerrar las Cataratas y suspender la navegación

La extraordinaria crecida del río Iguazú encendió las alarmas en Misiones y obligó a adoptar medidas de emergencia en uno de los principales destinos turísticos de la Argentina. Este lunes 12 de octubre cerraron temporalmente los circuitos de las Cataratas del Iguazú y suspendieron la navegación en el puerto local, debido al aumento del nivel del agua y los riesgos para visitantes y trabajadores.

El caudal del río superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, una magnitud que llevó a las autoridades del Parque Nacional Iguazú a activar los protocolos preventivos de seguridad.

La decisión afecta a los recorridos turísticos del lado argentino y también motivó restricciones en el sector brasileño. Las autoridades advirtieron que la fuerza de la corriente podría comprometer pasarelas, senderos e instalaciones próximas a los saltos.