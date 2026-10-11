Tragedia en África: un naufragio dejó 139 muertos, entre ellos 15 niños, y 84 desaparecidos

Una nueva tragedia migratoria conmociona al este de África. Al menos 139 personas murieron, entre ellas 15 niños, y otras 84 permanecen desaparecidas después del naufragio de una embarcación sobrecargada que intentaba cruzar desde Yibuti hacia Yemen.

El desastre ocurrió durante la noche del jueves 8 al viernes 9 de octubre, cerca de la localidad costera de Guhere, al norte de Obock, en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de las Naciones Unidas, confirmó este domingo que el barco transportaba a 305 personas, en su mayoría ciudadanos etíopes, que buscaban llegar a la península arábiga con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales.

Según el último balance oficial, 82 personas lograron sobrevivir. Las autoridades continúan las tareas de búsqueda y recuperación de cuerpos, mientras crece la preocupación por quienes todavía no fueron localizados.

X