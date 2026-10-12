“Nos vemos en la Argentina”: el papa León XIV ratificó su viaje pese a la operación

El papa León XIV llevó tranquilidad a los fieles argentinos a pocas horas de someterse a una intervención quirúrgica. Durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, el Pontífice ratificó su intención de viajar a la Argentina en noviembre, pese al problema de salud que obligará a operarlo este martes en Roma.

El encuentro se desarrolló este lunes 12 de octubre en el Vaticano, donde ambos conversaron sobre los preparativos de la visita apostólica que el jefe de la Iglesia católica tiene programada para el próximo mes.

La señal más significativa llegó al finalizar la audiencia. Cuando Lozano se despidió con un “hasta pronto”, León XIV respondió: “Nos vemos en la Argentina”.

La frase fue confirmada por fuentes que dialogaron con el arzobispo después del encuentro y generó expectativas sobre la continuidad del viaje, que había quedado rodeado de incertidumbre tras conocerse la intervención quirúrgica.