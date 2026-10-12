VISITA PAPAL
“Nos vemos en la Argentina”: el papa León XIV ratificó su viaje pese a la operación
El papa León XIV llevó tranquilidad a los fieles argentinos a pocas horas de someterse a una intervención quirúrgica. Durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, el Pontífice ratificó su intención de viajar a la Argentina en noviembre, pese al problema de salud que obligará a operarlo este martes en Roma.
El encuentro se desarrolló este lunes 12 de octubre en el Vaticano, donde ambos conversaron sobre los preparativos de la visita apostólica que el jefe de la Iglesia católica tiene programada para el próximo mes.
La señal más significativa llegó al finalizar la audiencia. Cuando Lozano se despidió con un “hasta pronto”, León XIV respondió: “Nos vemos en la Argentina”.
La frase fue confirmada por fuentes que dialogaron con el arzobispo después del encuentro y generó expectativas sobre la continuidad del viaje, que había quedado rodeado de incertidumbre tras conocerse la intervención quirúrgica.
León XIV ingresará este martes 13 de octubre al Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una cirugía destinada a extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.
El propio Pontífice comunicó la situación el domingo, después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.
Según explicó, la anomalía fue descubierta durante controles médicos de rutina, en una etapa temprana y de manera localizada. Los especialistas recomendaron retirarla mediante una intervención quirúrgica.
Desde el Vaticano indicaron que la hospitalización podría extenderse durante aproximadamente una semana, aunque la recuperación dependerá de la evolución posterior.
La Santa Sede no informó que el nódulo sea maligno, por lo que todavía no existen elementos oficiales para establecer su naturaleza.
La operación se realizará a menos de un mes del inicio de la gira sudamericana, prevista para el 6 de noviembre.