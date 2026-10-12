Milei aseguró que tiene US$125.000 millones para frenar una corrida cambiaria en 2027

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que el Gobierno cuenta con herramientas financieras por US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria en 2027, cuando se realizarán las elecciones presidenciales. Aunque descartó que espere una crisis de esas características, sostuvo que su administración se encuentra preparada para responder a una posible presión sobre el dólar.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el mandatario afirmó: “No espero una corrida, pero me preparo”, y defendió la capacidad de respuesta económica del Gobierno frente a eventuales turbulencias financieras.

La cifra mencionada por Milei no corresponde exclusivamente a reservas disponibles en el Banco Central. Según explicó, incluye distintos instrumentos financieros, acuerdos internacionales y recursos que el Gobierno espera utilizar o conseguir durante el próximo año.