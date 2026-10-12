ECONOMÍA NACIONAL
Milei aseguró que tiene US$125.000 millones para frenar una corrida cambiaria en 2027
El presidente Javier Milei aseguró este lunes que el Gobierno cuenta con herramientas financieras por US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria en 2027, cuando se realizarán las elecciones presidenciales. Aunque descartó que espere una crisis de esas características, sostuvo que su administración se encuentra preparada para responder a una posible presión sobre el dólar.
Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el mandatario afirmó: “No espero una corrida, pero me preparo”, y defendió la capacidad de respuesta económica del Gobierno frente a eventuales turbulencias financieras.
La cifra mencionada por Milei no corresponde exclusivamente a reservas disponibles en el Banco Central. Según explicó, incluye distintos instrumentos financieros, acuerdos internacionales y recursos que el Gobierno espera utilizar o conseguir durante el próximo año.
De dónde saldrían los US$125.000 millones
El Presidente detalló que la estrategia oficial contempla compras de divisas, acuerdos de intercambio de monedas con otros países, refinanciación de vencimientos y operaciones en el mercado de futuros.
Entre los recursos que mencionó figuran US$20.000 millones en compras de divisas realizadas desde noviembre de 2025, otros US$20.000 millones correspondientes al acuerdo de intercambio de monedas con Estados Unidos y una cifra similar vinculada al swap con China.
También incluyó la posibilidad de operar contratos de dólar futuro por el equivalente a US$15.000 millones.
A esos instrumentos sumó financiamiento negociado para afrontar compromisos de deuda y los ingresos de divisas provenientes del comercio exterior, particularmente del sector energético.
Sin embargo, no todos esos recursos equivalen a dólares líquidos de libre disponibilidad. Los swaps, los contratos de futuros y los acuerdos de refinanciación tienen características y condiciones diferentes de las reservas internacionales, por lo que su utilización depende de cada instrumento.
La comparación con la tensión cambiaria de 2025
Milei comparó el escenario previsto para 2027 con las dificultades financieras que, según su interpretación, atravesó el Gobierno durante las elecciones legislativas de 2025.
El mandatario sostuvo que entonces había reunido aproximadamente US$70.000 millones para responder a la presión cambiaria y afirmó que la administración nacional enfrentaba mayores restricciones políticas por la composición del Congreso.
En ese sentido, aseguró que actualmente dispone de un respaldo parlamentario más favorable para sostener las medidas económicas.
El Presidente también vinculó la capacidad de respuesta con el resultado del sector energético. Según su evaluación, el crecimiento de las exportaciones y la reducción de la dependencia de las importaciones de energía permiten generar un mayor ingreso de dólares.
Milei afirmó que ese escenario representa una cobertura frente a eventuales dificultades para obtener financiamiento en los mercados internacionales.
Qué dijo sobre los vencimientos de deuda de 2027
Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con los compromisos financieros que deberá afrontar la Argentina durante el próximo año.
Milei señaló que los vencimientos de deuda de 2027 alcanzarán aproximadamente los US$25.000 millones y sostuvo que el Gobierno ya tiene encaminado el financiamiento necesario para cumplir con esas obligaciones.
Según explicó, parte de los compromisos con acreedores locales podría refinanciarse, mientras que los vencimientos externos serían atendidos mediante acuerdos con organismos internacionales, otros países y entidades financieras.
El mandatario aseguró que la estrategia oficial permitirá atravesar el año electoral sin dificultades para afrontar los pagos.
No obstante, el cumplimiento de esas previsiones dependerá de la concreción de los acuerdos financieros y de las condiciones que presente el mercado durante 2027.
Milei ratificó a Caputo y descartó cambios en Economía
Durante la entrevista, el Presidente también respondió a las versiones sobre una posible salida del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que continuará al frente del Palacio de Hacienda.
Milei calificó como infundados los rumores sobre cambios en el equipo económico y destacó la coordinación que mantiene con el funcionario.
El mandatario afirmó que ambos comparten una visión sobre el rumbo económico y que las principales decisiones de gestión se adoptan de manera conjunta.
Las declaraciones se produjeron en la antesala de una reunión de Caputo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de las actividades del organismo en Tailandia.