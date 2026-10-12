Alpine confirmó cambios en el auto de Colapinto tras el desastre en Singapur

La escudería Alpine tomó una decisión importante después de un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El equipo confirmó que introducirá mejoras en sus monoplazas e investigará las fallas mecánicas que dejaron a Franco Colapinto fuera de las dos competencias disputadas en el circuito de Marina Bay.

El piloto argentino atravesó una de sus actuaciones más frustrantes de la temporada. Primero debió abandonar la carrera Sprint del sábado por un inconveniente técnico y, el domingo, volvió a quedarse sin posibilidades de completar la prueba principal cuando su auto se detuvo en la vuelta 31.

Los problemas encendieron las alarmas dentro de Alpine, que necesita recuperar rendimiento para volver a sumar puntos en el campeonato de constructores.

Ante este escenario, el director deportivo de la escudería, Steve Nielsen, confirmó que trabajan en nuevas piezas para los próximos compromisos y que la prioridad inmediata será determinar qué provocó los desperfectos que afectaron al argentino.