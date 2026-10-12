FÓRMULA 1
Alpine confirmó cambios en el auto de Colapinto tras el desastre en Singapur
La escudería Alpine tomó una decisión importante después de un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El equipo confirmó que introducirá mejoras en sus monoplazas e investigará las fallas mecánicas que dejaron a Franco Colapinto fuera de las dos competencias disputadas en el circuito de Marina Bay.
El piloto argentino atravesó una de sus actuaciones más frustrantes de la temporada. Primero debió abandonar la carrera Sprint del sábado por un inconveniente técnico y, el domingo, volvió a quedarse sin posibilidades de completar la prueba principal cuando su auto se detuvo en la vuelta 31.
Los problemas encendieron las alarmas dentro de Alpine, que necesita recuperar rendimiento para volver a sumar puntos en el campeonato de constructores.
Ante este escenario, el director deportivo de la escudería, Steve Nielsen, confirmó que trabajan en nuevas piezas para los próximos compromisos y que la prioridad inmediata será determinar qué provocó los desperfectos que afectaron al argentino.
Alpine prepara mejoras para el Gran Premio de Estados Unidos
Nielsen reconoció que la falta de confiabilidad del monoplaza representa una preocupación para el equipo, especialmente porque había sido uno de sus puntos fuertes durante buena parte de la temporada.
El directivo explicó que la escudería necesita mejorar el rendimiento de sus dos autos, tanto el de Colapinto como el de su compañero Pierre Gasly.
Además, anticipó que hay nuevas piezas en desarrollo que podrían incorporarse en las próximas carreras, con la intención de mejorar el funcionamiento general del vehículo.
Sin embargo, aclaró que no alcanza únicamente con introducir modificaciones aerodinámicas o mecánicas: también será necesario identificar y solucionar las causas de los dos abandonos registrados en Singapur.
La intención es que ambos pilotos puedan competir con mayor regularidad y volver a disputar posiciones dentro de la zona de puntos.
Alpine perdió terreno en el campeonato de constructores
Los inconvenientes mecánicos y la falta de resultados profundizaron el difícil presente de la escudería francesa.
Alpine acumuló tres Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos y quedó a 32 unidades de Racing Bulls en la disputa por el quinto puesto del campeonato de constructores.
La diferencia entre ambos equipos era de apenas nueve puntos antes del inicio de la gira asiática, lo que refleja el terreno perdido durante las últimas carreras.
En Singapur, Gasly tampoco consiguió ingresar a la zona de puntuación y terminó en el undécimo puesto.
El francés reconoció que uno de los principales problemas del auto es la falta de tracción en circuitos que exigen mucho al eje trasero, una limitación que también afecta el rendimiento de los neumáticos durante las carreras.
A pesar de los resultados, Nielsen sostuvo que el equipo mostró un ritmo competitivo en distintos circuitos y confía en que las modificaciones permitan mejorar el desempeño.
- Gran Premio de Estados Unidos
- Del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026
La próxima presentación de Colapinto será en el Gran Premio de Estados Unidos, que marcará el comienzo de una nueva seguidilla de tres fines de semana consecutivos de competencia.
Después de Austin, la Fórmula 1 continuará su calendario en México y Brasil, dos escenarios en los que Alpine buscará recuperar el protagonismo perdido.
Las próximas dos semanas serán determinantes para el equipo francés, que deberá analizar las fallas de Singapur y preparar las mejoras anunciadas.
Para Colapinto, la carrera en Estados Unidos representa una oportunidad de dejar atrás los abandonos y volver a pelear por un resultado positivo en la máxima categoría del automovilismo mundial.