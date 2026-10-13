El Vaticano mantiene el viaje de León XIV a la Argentina pese a su cirugía pulmonar

El papa León XIV ingresó este martes al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde será sometido durante la tarde a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos de rutina.

En medio de las dudas que generó su estado de salud, la Santa Sede mantiene por el momento sin modificaciones el viaje apostólico que llevará al Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

La operación será realizada por el equipo de cirugía torácica del Gemelli, encabezado por el profesor Stefano Margaritora. Desde el Vaticano informaron que el nódulo es pequeño y localizado y que la internación posterior se extendería aproximadamente una semana.

El procedimiento representa el primer episodio de salud de relevancia pública desde que León XIV asumió el pontificado.

El viaje a la Argentina sigue en agenda

El itinerario oficial establece que León XIV comenzará su gira sudamericana el 6 de noviembre en Uruguay, donde permanecerá hasta el día 8 y visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

Ese mismo domingo viajará hacia Buenos Aires para iniciar la etapa argentina de la visita.

El Papa permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Luego continuará hacia Perú, última escala del viaje, donde desarrollará su agenda hasta el 17.

La gira reviste particular importancia porque será una de las visitas internacionales más extensas de León XIV y tendrá un fuerte componente latinoamericano, especialmente por su prolongado vínculo pastoral con Perú.

Por ahora, el programa oficial continúa publicado sin modificaciones, aunque su realización quedará condicionada a la evolución médica del Pontífice después de la operación.

Una semana de recuperación

León XIV, de 71 años, había revelado públicamente el domingo que durante estudios recientes los médicos detectaron un pequeño nódulo circunscrito en uno de sus pulmones y recomendaron su extirpación.

La Santa Sede informó que los estudios que permitieron localizarlo formaron parte de controles médicos rutinarios.

La intervención obligó a modificar la agenda inmediata del Papa y a cancelar sus apariciones públicas durante el período previsto para la recuperación.

Antes de ingresar al hospital, León XIV continuó con sus actividades habituales y mantuvo durante el lunes las audiencias que tenía programadas.

La expectativa por su llegada a Sudamérica

La noticia generó especial atención en los tres países incluidos en la gira, donde continúan los preparativos para recibir al Pontífice.

La visita oficial fue anunciada por la Santa Sede el 5 de agosto y posteriormente, el 21 de septiembre, el Vaticano difundió el programa detallado con ciudades, ceremonias y actividades previstas para los doce días del recorrido.

En Argentina, la agenda contempla tres puntos centrales: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La atención estará ahora puesta en el resultado de la cirugía y en la evolución de León XIV durante los próximos días. Si la recuperación avanza dentro de los tiempos previstos, el Vaticano mantiene en pie una gira que comenzará apenas tres semanas después de su salida del hospital y que tendrá a la Argentina como una de sus principales escalas.