Tras el reclamo de los padres, una empresa bajó de 200 a 50 dólares un cargo extra para viajar a Brasil

El seguro bajó 150 dólares por estudiante

Uno de los principales puntos de conflicto fue la exigencia de abonar 200 dólares adicionales por alumno en concepto de seguro de habitación.

Las familias cuestionaron que ese importe se comunicara cuando faltaba poco tiempo para viajar y sostuvieron que no había sido informado al momento de contratar el servicio.

Tras las audiencias, la empresa aceptó reducir el cargo a 50 dólares por estudiante, lo que representa una disminución del 75%.

Confirmaron las fechas de salida de dos escuelas

En el caso de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, el reclamo involucró a 24 estudiantes. Los padres denunciaron cambios unilaterales en el contrato firmado en 2024, falta de certezas sobre la partida y modificaciones en los hoteles y las excursiones.

También cuestionaron que la empresa ofreciera como alternativa al seguro de 200 dólares un paquete adicional de actividades por 360 dólares.

Como resultado de la conciliación, se estableció que el viaje comenzará el domingo 15 de noviembre por la tarde. Además, la compañía se comprometió a entregar formalmente el detalle del itinerario.

Los padres tendrán plazo hasta el 2 de noviembre para abonar los 50 dólares acordados.

El segundo caso corresponde a cinco alumnos del Centro Educativo N.º 19 “Sarmiento”, de San Francisco del Monte de Oro.

Sus familias habían reclamado por el mismo cargo adicional y por modificaciones en el servicio de comidas durante el traslado, ya que, según denunciaron, se habían eliminado los almuerzos y las cenas.

También cuestionaron que la empresa solicitara la firma de un documento de confirmación de servicios que, de acuerdo con los tutores, dejaba sin efecto el contrato original.

En esta situación, las partes acordaron que la salida será el jueves 12 de noviembre por la tarde y que el seguro costará 50 dólares. El pago deberá realizarse antes del 30 de octubre.