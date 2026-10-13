VIAJES DE EGRESADOS
Tras el reclamo de los padres, una empresa bajó de 200 a 50 dólares un cargo extra para viajar a Brasil
Después de varias semanas de incertidumbre y reclamos, familias de estudiantes de San Luis lograron que la empresa Wolf Travel redujera de 200 a 50 dólares el costo de un seguro de hotel que había generado cuestionamientos por no estar contemplado, según los padres, en las condiciones originales del viaje de egresados a Brasil.
El acuerdo se alcanzó durante dos audiencias de conciliación obligatorias realizadas en la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia, luego de que padres y tutores denunciaran modificaciones en los servicios contratados, gastos adicionales y falta de información sobre las fechas de partida.
La intervención del organismo provincial, a cargo de Cecilia Hissa, permitió avanzar en soluciones para estudiantes de dos establecimientos educativos. Sin embargo, un tercer reclamo continúa pendiente de resolución.
Uno de los principales puntos de conflicto fue la exigencia de abonar 200 dólares adicionales por alumno en concepto de seguro de habitación.
Las familias cuestionaron que ese importe se comunicara cuando faltaba poco tiempo para viajar y sostuvieron que no había sido informado al momento de contratar el servicio.
Tras las audiencias, la empresa aceptó reducir el cargo a 50 dólares por estudiante, lo que representa una disminución del 75%.
Confirmaron las fechas de salida de dos escuelas
En el caso de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, el reclamo involucró a 24 estudiantes. Los padres denunciaron cambios unilaterales en el contrato firmado en 2024, falta de certezas sobre la partida y modificaciones en los hoteles y las excursiones.
También cuestionaron que la empresa ofreciera como alternativa al seguro de 200 dólares un paquete adicional de actividades por 360 dólares.
Como resultado de la conciliación, se estableció que el viaje comenzará el domingo 15 de noviembre por la tarde. Además, la compañía se comprometió a entregar formalmente el detalle del itinerario.
Los padres tendrán plazo hasta el 2 de noviembre para abonar los 50 dólares acordados.
El segundo caso corresponde a cinco alumnos del Centro Educativo N.º 19 “Sarmiento”, de San Francisco del Monte de Oro.
Sus familias habían reclamado por el mismo cargo adicional y por modificaciones en el servicio de comidas durante el traslado, ya que, según denunciaron, se habían eliminado los almuerzos y las cenas.
También cuestionaron que la empresa solicitara la firma de un documento de confirmación de servicios que, de acuerdo con los tutores, dejaba sin efecto el contrato original.
En esta situación, las partes acordaron que la salida será el jueves 12 de noviembre por la tarde y que el seguro costará 50 dólares. El pago deberá realizarse antes del 30 de octubre.
Las actuaciones de Defensa del Consumidor también incluyen una presentación vinculada con el Centro Educativo N.º 8 “Maestras Lucio Lucero”.
En ese expediente participó un padre en representación de los estudiantes y las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio, por lo que todavía no se informó un acuerdo definitivo.
El conflicto había tomado estado público a fines de septiembre, cuando las familias manifestaron su preocupación por cambios en las fechas de viaje, las actividades previstas y las condiciones de alojamiento.
Entre los cuestionamientos también figuraba la posibilidad de que los estudiantes fueran hospedados en establecimientos abiertos al público general, en lugar de hoteles destinados exclusivamente a contingentes estudiantiles, como los padres afirmaban haber contratado.
La intervención de Defensa del Consumidor permitió destrabar parte del conflicto
Las audiencias se desarrollaron durante el jueves y viernes de la semana pasada. Por Wolf Travel participaron un abogado, el gerente comercial de manera virtual y el responsable de la sucursal de San Luis. En representación de los alumnos asistieron sus padres.
Los acuerdos permitieron reducir el costo adicional y dar certezas sobre las fechas de salida de dos contingentes, aunque no implican que todos los cuestionamientos planteados por las familias hayan quedado resueltos.
Ahora, la atención estará puesta en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, especialmente en la entrega de la información sobre el itinerario y los servicios que recibirán los estudiantes durante su estadía en Brasil.