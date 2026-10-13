Boca jugará la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná tras un fallo judicial en Brasil

La incertidumbre sobre el escenario de la semifinal entre Boca Juniors y Vasco da Gama llegó a su fin. La Justicia brasileña falló a favor del conjunto de Río de Janeiro y autorizó la utilización del estadio Maracaná para el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, previsto para el próximo martes 20 de octubre.

La resolución dejó sin efecto una medida cautelar dictada durante el fin de semana, que había puesto en duda la posibilidad de disputar el encuentro en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol sudamericano.

La decisión representa un alivio para Vasco da Gama, que había iniciado la venta de localidades y organizado la logística del partido antes de que surgiera el conflicto judicial. También permite a Boca conocer definitivamente el escenario en el que buscará la clasificación a la final del certamen.