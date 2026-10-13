COPA SUDAMERICANA
Boca jugará la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná tras un fallo judicial en Brasil
La incertidumbre sobre el escenario de la semifinal entre Boca Juniors y Vasco da Gama llegó a su fin. La Justicia brasileña falló a favor del conjunto de Río de Janeiro y autorizó la utilización del estadio Maracaná para el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, previsto para el próximo martes 20 de octubre.
La resolución dejó sin efecto una medida cautelar dictada durante el fin de semana, que había puesto en duda la posibilidad de disputar el encuentro en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol sudamericano.
La decisión representa un alivio para Vasco da Gama, que había iniciado la venta de localidades y organizado la logística del partido antes de que surgiera el conflicto judicial. También permite a Boca conocer definitivamente el escenario en el que buscará la clasificación a la final del certamen.
La controversia comenzó por una presentación del consorcio Fla-Flu, integrado por Flamengo y Fluminense, que administra el estadio Maracaná.
La concesionaria cuestionó la realización del partido debido a que el mismo 20 de octubre está programado un encuentro de básquet entre Flamengo y Botafogo en el Maracanazinho, un estadio cubierto ubicado junto al Maracaná.
El consorcio advirtió sobre posibles inconvenientes de seguridad y organización por la coincidencia de ambos eventos deportivos.
A partir de esa presentación, una resolución judicial suspendió la autorización inicial que había obtenido Vasco da Gama para utilizar el estadio.
Sin embargo, el club brasileño recurrió la medida y defendió su derecho a disputar allí la semifinal continental.
El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro reconsideró la decisión anterior después de una intervención del Ministerio Público estadual.
Según informó el organismo, el Maracaná reúne las mejores condiciones de seguridad, movilidad, infraestructura y logística para albergar un partido internacional de estas características.
El Ministerio Público también tuvo en cuenta las evaluaciones técnicas de los organismos de seguridad, que respaldaron la utilización del estadio.
Con esos argumentos, el tribunal ordenó restablecer la autorización para que Vasco da Gama pueda disputar allí la revancha ante Boca.
La decisión permitió destrabar la organización del encuentro y reanudar la comercialización de entradas.